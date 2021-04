Lite furiosa a Uomini e Donne e fuori controllo: “Adesso mi alzo e non lo so che cosa faccio”. Le due corteggiatrici di Massimiliano hanno discusso pesantemente

Oggi è andata in onda una nuova registrazione di Uomini e Donne che ha decisamente cambiato le carte in tavola. Massimiliano è uscito con una nuovissima corteggiatrice, stiamo parlando di Federica, una ragazza che lo ha conquistato subito al primo sguardo. I due sono usciti insieme e Federica ha espresso un po’ il suo pensiero sulle altre due corteggiatrici, dicendo che Eugenia e Vanessa sono troppo noiose, Eugenia in particolare.

Uomini e Donne, Eugenia contro la nuova corteggiatrice: “Non parlare di me”

Eugenia, una volta arrivata Federica in studio, si è arrabbiata con lei e ha cominciato ad urlarle contro dicendo che non deve permettersi di parlare di lei in questo modo, dicendo che a vent’anni è troppo noiosa, perché non sono cose che le riguardano. Vanessa, l’altra corteggiatrice, l’ha sostenuta in questa cosa dicendo che si sono sempre rispettate tra corteggiatrici senza farsi questa guerra inutile. Federica ha ribadito che secondo lei è grave che non ci sia della competizione tra loro ragazze, e così hanno cominciato a litigare furiosamente mentre Massimiliano era lì in silenzio.

Massimiliano ha sottolineato ancora il suo interesse per Federica, ma ora bisogna vedere cosa succederà nelle prossime registrazioni.