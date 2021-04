Mara Venier presenta al pubblico il suo nuovo nipotino, lo adora già ed è pronta a vivere grandi emozioni con lui, chi sarà?

Sempre sul pezzo, Mara Venier regala al pubblico italiano dei pomeriggi di Domenica In all’insegna del divertimento, commozione e spensieratezza. Mai esagerata sia nella conduzione che nel portamento, la presentatrice è un’icona per la televisione e per la Rai in particolare, nessuno può farne a meno. Una mamma, la zia di tutti ed ogni volta su Instagram non perde occasione di presentare i suoi nipotini. Oggi è il momento del new entry, chi sarà?

Mara Venier: chi è il suo nuovo nipotino?

Il mondo della televisione la adora e il pubblico non perde occasione di complimentarsi e ammirarla per il suo grande lavoro. Zia Mara ha conquistato proprio tutti, piccoli e grandi, tutte le generazioni la conoscono per la sua bravura e semplicità. Genuina e naturale, non ha peli sulla lingua ma sa come affrontare ogni tipo di situazione senza cadere nel ridicolo. Insomma è la regina del talk show. Inoltre è molto attiva su Instagram ed oggi presenta a tutti il suo nuovo nipotino acquisito: Tommaso Zorzi. “Amore de zia” scrive sotto alla foto la presentatrice. Cosa staranno combinando i due insieme? Il pubblico non sta più nella pelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

I fan già adora la nuova coppia che avrà in programma qualcosa di speciale, ancora non abbiamo notizie al riguardo ma non mancherà occasione di tornare a parlare dell’influencer milanese più in del momento e della zia Mara, la conduttrice più seguita degli ultimi tempi.