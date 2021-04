Matilda De Angelis, 6 curiosità sull’attrice di “Leonardo”

Matilda De Angelis, 6 curiosità sull’attrice che interpreta Caterina da Cremona nella fiction Rai “Leonardo”.

Classe 1995, Matilda De Angelis è una giovane attrice con un’intensa carriera alle spalle. Appassionata di musica fin da piccola, ha cantato per diverso tempo nella band Rumba de Bodas prima di approdare in tv. Sul piccolo schermo ha preso parte alla fiction Tutto può succedere, mentre al cinema ha debuttato nella pellicola Veloce come il vento. Qui interpretava Giulia De Martino, sorella minore del personaggio di Stefano Accorsi. Negli ultimi anni la sua carriera televisiva si è intensificata e l’attrice ha iniziato ad essere scritturata per pellicole sempre più prestigiose, tra le quali L’isola delle Rose e Leonardo, con protagonista Aidan Turner. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Matilda De Angelis, 6 curiosità su di lei

Di seguito, 6 cose che probabilmente non sapevate su Matilda De Angelis:

È una cantautrice: Matilda De Angelis scrive testi e musiche dall’età di 13 anni. Il suo primo album, pubblicato con la band bolognese di cui faceva parte, è intitolato Karnaval Fou. È stata candidata ai David di Donatello: in qualità di cantautrice, Matilda ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello con il brano Seventeen, composto per il film Veloce come il vento. Quello stesso anno è stata nominata anche come miglior attrice protagonista. È la protagonista di due famosi videoclip: ha preso parte al videoclip di Tutto qui accade dei Negramaro e di Felicità Puttana dei TheGiornalisti.

4. Ha un fratello attore: Matilda è la sorella di Tobia De Angelis. I due fratelli hanno recitato uno di fianco all’altra nel film Tutto può succedere

5. È una grande amica di Francesca Michielin: le due artiste, praticamente coetanee, sono legatissime, tanto che Matilda è stata recentemente ospite del nuovo podcast di Francesca Michielin sulla parità di genere.

6. Ha un nuovo fidanzato: si vocifera che l’attrice si frequenti con il rapper Nayt, dopo la fine della lunga storia con l’attore Andrea Arcangelis. I due non hanno ancora confermato la loro relazione.