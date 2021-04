Mediaset, momento no. L’Azienda corre ai ripari. Lunedì nero

Sono appena usciti i dati auditel di lunedì 5 aprile e per Mediaset le cose non vanno nel verso giusto, ecco gli ascolti neri per la rete

Nonostante i salti mortali e le possibili soluzioni che Mediaset sta attuando per tornare sul pezzo, per il momento sembra non ci sia nulla da fare. Ancora una volta, secondo i dati auditel di Lunedì 5 aprile, la Rai ha avuto la meglio e Vittoria Puccini con la nuova fiction La fuggitiva ha superato di gran lunga Ilary Blasi con l’Isola dei famosi. Cosa c’è che non va più per la rete di Berlusconi? La vittoria è netta. Se negli anni passati il reality portava alla grande azienda televisiva uno share alto, nel 2021 tutto questo non esiste più e il gruppo deve rimboccarsi le maniche per trovare una soluzione vincente.

Ascolti tv: la Rai batte Mediaset perché?

Intanto la nuova fiction sulla Rai La fuggitiva, che vede protagonista Vittoria Puccini, nei panni di Arianna Comani, ha fatto il botto e il pubblico italiano l’ha seguita dall’inizio alla fine. La mini serie ha appassionato 5.230.000 spettatori pari al 21,4%. Mentre su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.110.000 telespettatori, share 17.10%. A seguire Rai 2 con Ben-Hur ha interessato 912.000 spettatori pari al 3,7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar ha intrattenuto 1.992.000 spettatori, 8,3%; Rai 3 con Città Segrete ha ha conquistato 1.781.000 spettatori pari ad uno share del 7%; su Rete 4 Quarta Repubblica ha trovato un ascolto medio di 1.158.000 spettatori con il 5,4% di share. Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 826.000 spettatori con uno share del 3,3%. Infine su Tv8 4 Ristoranti segna 312.000 spettatori con l’1,2%.

Per Mediaset è giunto il momento di correre ai ripari, l’azienda dovrà dedicarsi alle fiction e mettere da parte talk show e reality che a quanto pare non interessano più al pubblico italiano. Così tutto quello che un tempo era certo, oggi è in fase di revisione.