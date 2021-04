Miriam Leone è protagonista di uno scatto apparso su “Vouge” Germania. L’abito e la sua bellezza hanno conquistato il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Upgradeartist (@upgradeartist)

Colorato e lungo sino a piedi. L’abito indossato da Miriam Leone nello scatto per “Vouge” Germania sembra un’opera d’arte. Impreziosito da un fantasie dal sapore orientale, il capo mette in risalto la bellezza dell’ex Miss Italia. Etro il brand che lo ha creato.

Nella foto Miriam si mostra radiosa. Il suo sorriso luminoso cattura la camera. Intenta a giocare con i suoi capelli rossi, si trova su una scala regale. Subito è boom di like e commenti da parte dei fan.

La Leone è da sempre molto amata dal pubblico. Sono la sua bellezza e il suo talento a conquistare. Su Instagram è attivissima. Un milione di utenti la seguono interagendo con i suoi post quotidiani.

LEGGI ANCHE > Miriam Leone e il suo sguardo ipnotico: è lei la donna più bella – FOTO

Miriam Leone: di nuovo serena al fianco del fidanzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

LEGGI ANCHE > Miriam Leone, in treno scopre tutto, ma proprio tutto. Un sogno – FOTO

Classe 1985, Miriam è nata a Catania. E’ diventata nota a seguito della vittoria delle 69esima edizione di Miss Italia. Di seguito ha consacrato il suo successo lavorando come attrice e conduttrice. Quest’anno ha recitato il ruolo di Eva Kant nella pellicola di Diabolik al fianco di Luca Marinelli.

Per quanto riguarda la vita privata in passato è stata legata all’attore Mattero Martari. Dopo la fine della loro reazione, si è poi legata a Boosta dei Subsonica. A causa di un tradimento la loro storia è giunta al capolinea. Una sofferenza per la modella che ha ritrovato la serenità nel 2020 al fianco del manager finanziario e musicista Paolo Certillo. I due sono molto riservati e non pubblicano scatti insieme sui social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Secondo alcune indiscrezioni la loro relazione starebbe procedendo a gonfie vele tanto che si vociferano la possibilità di un matrimonio. Voci mai ufficializzate sulle quali Miriam ha ironizzato affermando di non aver ricevuto ancora l’anello.