Nunzia De Girolamo, le pulizie di casa con un balletto: il VIDEO è virale

La De Girolamo condivide un video esilarante su Instagram mentre pulisce il terrazzo nel giorno di Pasqua

Nunzia De Girolamo condivide un video su instagram in cui appare sul terrazzo di casa mentre pulisce per terra. In sottofondo c’è la canzone di Sanremo di Colapesce e Di Martino, Musica leggera ma è modificata in onore della Pasqua e del lockdown. Infatti le parole dicono:”Mettiti la tuta e rimani a casa a Pasqua e Pasquetta, tuta leggerissima e fai le videochiamate come hai fatto a natale”. I commenti sono tantissimi per la De Girolamo:“Grande simpatica, sei infiniti baci”. “Se bella qualunque cosa tu faccia”. Ma non mancano le critiche:”Mi sembra che nello spazzare hai poca dimestichezza”.

Nunzia De Girolamo il successo di “Ciao Maschio”

La De Girolamo sta conducendo per la prima volta il programma “Ciao Maschio” e anche se sembrava dovesse chiudere in anticipo, è arrivato un boom di ascolti. Il programma va in onda il sabato sera su Rai Uno. La De Girolamo ha dunque raggiunto un milione di telespettatori, un numero ragguardevole. Certo parte del successo è dovuto a grandi ospiti che ha ricevuto la De Girolamo. Parliamo di un Luigi De Magistris, Stefano De Martino, Francesco Paolantoni, Vittorio Sgarbi, Cesare Bocci e anche Gigi D’Alessio. Nomi che rimbombano nello studio e che attirano molti telespettatori. Anche gli argomenti affrontati hanno avuto la loro parte d’interesse. Infatti i temi trattati riguardano spesso il sesso, l’amore e i rapporti in generale.

Questo è aspetto è stato molto criticato, o perlomeno la modalità in cui è stato trattato l’argomento. Secondo alcuni infatti non è stato usato un linguaggio televisivo ma molto colloquiale quasi da chiacchiere nei spogliatoi. E considerando anche che la De Girolamo è una politica, ci si aspettava forse qualcosa di più. In ogni caso il programma sta ottenendo successo. In alcuni momenti gli argomenti si alzano anche di livello incontrando il gusto del pubblico, complice di questo anche Vittorio Sgarbi con la sua cultura. Dipende molto dagli ospiti che ci sono. Intanto lo share del programma oscilla tra l’8% e il 6%, non male.

La De Girolamo è molto felice di questa esperienza e lo condivide su instagram:”Grazie, grazie ed ancora grazie. Anche ieri sera una puntata emozionate, con molte novità, musica, sorrisi e riflessioni. Eravate in tanti, con picchi di oltre 1 milione”.