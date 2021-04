Oggi è un altro giorno, il flirt di Pierpaolo Spollon durante l’intervista

Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” un astro nascente della fiction italiana: Pierpaolo Spollon.

Dalla sua infanzia al rapporto con la madre, fino alla sua carriera artistica, Pierpaolo Spollon è un attore di fiction italiano che è stato ospite della giornalista Serena Bortone su Rai 1 e si racconta a 36o gradi.

Pierpaolo Spollon, sex symbol della fiction italiana

L’attore Pierpaolo Spollon interpreta Michelangelo in “Leonardo”, la fiction che sta appassionando il pubblico italiano e non solo.

Già prima che l’attore venisse accolto in studio, Jessica Morlacchi, ex leader del gruppo pop “Gazosa”, cantante del tormentone “www mi piaci tu”, canzone che diventò nel 2001 un vero e proprio tormentone, aveva confessato la sua passione segreta per Pierpaolo Spollon.

Così la conduttrice Serena Bortone ha provato a creare l’ambiente giusto per far in modo che scoccasse la scintilla. Infatti, dopo qualche domanda relativa all’infanzia del giovane attore la conduttrice ha chiesto a Spollon se ci fosse qualcuno nella sua vita e cosa deve avere una donna per farlo innamorare.

“Soffro molto il fascino delle persone che sanno cantare”, dice l’attore. Così Jessica Morlacchi, ospite fisso di “Oggi è un altro giorno”, dedica a Pierpaolo Spollon “Besame mucho“.

Immediatamente all’attore si illuminano gli occhi e si sono velano anche di un certo imbarazzo. Intanto Jessica Morlacchi si è divertita a mettere in mostra la sua voce cantando in modo seducente.