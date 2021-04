Oriana Sabatini, nuova challenge TikTik: stavolta vince lei per seduzione e bellezza – VIDEO

La modella e cantante Oriana Sabatini ha pubblicato da poco il nuovo singolo e il video del balletto sui social è già virale. Partita la challenge

La classe 1996 e originaria di Buenos Aires è conosciuta al grande pubblico soprattutto per la sua relazione con il calciatore argentino in stazza alla Juventus Paulo Dybala. I due sono fidanzati dal 2018 e sembrano essere sempre più legati tra di loro viste le ultime stories condivise da entrambi.

Oriana Sabatini non ha iniziato subito come modella ma come cantante. Il suo primo singolo, “Love Me Down Easy”, è stato molto amato nel Sud America tanto che negli ultimi anni molti grandi gruppi, come i Coldplay e Ariana Grande, l’hanno voluta come apripista ai loro concerti.

La danza ipnotica di Oriana Sabatini, bellissima tra i fiori

Sulle note del suo brano pop “TujYo” in collaborazione con FMK, Oriana ha realizzato il primo video per la nuova challenge Tik Tok del pezzo che in meno di dieci ore ha già ottenuto quasi 2 milioni di visualizzazioni complessive solo su Instagram. Seguendo i passi del coreografo Mati Napp, la bella modella si muove sensuale in bikini rosa tra le piante di magnolie che crescono rigogliose nel giardino dove si trova per la coreografia.

Fisico pazzesco e curve da far girare la testa, Oriana si muove con eleganza e seduzione, è un incanto da guardare mentre muove i fianchi ed il bacino con destrezza e grande capacità. “TuyYo”, è un brano coinvolgente prodotto da Big One e segue il grande successo del singolo “Lo Que Tienes” in top alle classifiche argentine.

Sappiamo già che questo primo brano sarà inserito nel nuovo album di Oriana che uscirà nei prossimi mesi sempre sotto la produzione di Big One e Estani.