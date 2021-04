Pandemia: identificata la E484K, la nuova mutazione giapponese

E’ stata identificata in Giappone una nuova variante contro la quale i vaccini potrebbero non avere efficacia

E’ stata rinvenuta una nuova mutazione del SARS-CoV-2. Si tratta della E484K o EEK, già presente nelle varianti brasiliana e sudafricana, che potrebbe resistere all’efficacia dei vaccini o degli anticorpi generati da una precedente infezione.

La nuova variante è stata individuata in alcuni pazienti ricoverati nell’ospedale di Tokyo e, stando alle prime informazioni pervenute, dovrebbe essere presente solo in Giappone. I soggetti colpiti avrebbero dichiarato, infatti, di non aver viaggiato di recente e di non essere stati in contatto con altri viaggiatori.

La nuova variante giapponese potrebbe resistere ai vaccini

La variante giapponese del coronavirus sta generando una progressiva preoccupazione in merito alla sua potenziale pericolosità, in termini di resistenza al vaccino, di contagiosità e di letalità. La notizia è stata diffusa dalla rete statale nipponica NHK, ma gli esperti non si sono ancora pronunciati in merito.

Quello delle varianti è un problema fin troppo noto, come ci hanno abituati quelle inglese, sudafricana e brasiliana; in questo caso, però, non sono ancora note fino in fondo le sue caratteristiche. Sappiamo che tale modifica è stata individuata in posizione 484 sulla proteina Spike del coronavirus, responsabile dell’infezione, e che alterandone la struttura potrebbe essere in grado di aggirare gli anticorpi di una precedente infezione o di quelli generati dal vaccino.

Secondo gli esperti il Giappone potrebbe essere il bersaglio di quella che è definita come “quarta ondata”; in particolare, nella zona di Osaka sono stati registrati 666 nuovi contagi in un giorno. Cifre allarmanti determinate proprio dalle varianti.

A preoccupare anche le prossime Olimpiadi, che si terranno il prossimo 23 luglio a Tokyo. A tal proposito, il Giappone ha fatto già sapere che saranno chiuse le porte ai visitatori provenienti dall’estero.