Pomeriggio Cinque, boom di critiche a Daniela Martani: parole pesanti

A Pomeriggio Cinque, le accuse contro Daniela Martani si sprecano: tutti gli ospiti di Barbara D’Urso si sono scagliati contro l’ultima eliminata dell’Isola dei Famosi

L’uscita di Daniela Martani non ha lasciato sofferenti né i suoi compagni di avventura né il pubblico a casa. Fin dall’inizio della sua esperienza, la naufraga si era guadagnata le critiche degli altri partecipanti, i quali sostenevano che quest’ultima assumesse sempre il ruolo della vittima, quando in realtà non lo era affatto. Come se non bastasse, il suo essere vegana aveva ulteriormente acuito le antipatie dei naufraghi, che la accusavano di accaparrarsi porzioni di cibo maggiori proprio in virtù della sua differente dieta.

Quest’oggi, durante la diretta di Pomeriggio Cinque, gli ospiti di Barbara D’Urso hanno espresso la loro felicità per l’uscita della Martani. Nessuno di loro, infatti, sembra averla presa in simpatia, e le critiche aspre sul suo comportamento non sono mancate.

Pomeriggio Cinque, le accuse pesanti a Daniela Martani

L’eliminazione di Daniela Martani non ha in alcun modo colpito i suoi compagni, che l’hanno salutata senza troppi rimpianti. La concorrente, che all’Isola non ha saputo esprimere le proprie potenzialità, ha anche rifiutato la seconda chance che la produzione offre agli eliminati: quella di rimanere su Playa Esperanza assieme all’altra grande sconfitta, Elisa Isoardi. Daniela, che non ha avuto ripensamenti, ha abbandonato il gioco con estrema prontezza.

Quest’oggi, nello studio di Pomeriggio Cinque, gli ospiti di Barbara D’Urso si sono scagliati contro di lei, dimostrando di non averla affatto apprezzata. In particolare, Francesca De André non si è risparmiata e ha rivolto accuse pesanti alla naufraga: “Sono contenta che non sia più all’Isola, la trovo polemica e noiosa. Deve cercare sempre il pretesto per farsi notare“. Lory Del Santo, in sintonia con Francesca, ha rincarato la dose: “Lei fa le lotte sociali solo quando rientrano nella sua comfort zone“.

E’ evidente a tutti che la Martani non ha lasciato il segno nel corso di quest’esperienza, tanto che i naufraghi l’hanno fatta fuori alla prima occasione. A giudicare dalle opinioni espresse quest’oggi a Pomeriggio Cinque, Daniela non potrà contare neanche sull’appoggio del pubblico a casa.