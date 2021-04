Rosalinda Cannavò, è lite con Andrea Zenga: “Hai rosicato!”

Tra i due fidanzati Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si accende la lite, ma non è come sembra: “Non è vero che mi sono offesa, non ho rosicato…”

La storia d’amore fra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga prosegue felicemente, nonostante ai due fidanzatini non manchino le occasioni per litigare. Negli scorsi giorni, l’attrice ha visitato la città di Osimo, in cui Andrea è cresciuto insieme alla mamma e alla sua famiglia. Nelle stories, la coppia si è mostrata in un allegro siparietto familiare, che includeva anche i fratelli di Zenga: tutto lascia presupporre che gli ex gieffini, che si frequentano da poco più di un mese, stiano facendo sul serio.

Quest’oggi, Zenga e Rosalinda stanno rientrando a Milano, con l’intenzione di riprendere la normale routine dopo le feste. “Oggi per me giornata detox, dall’alimentazione e dal trucco“, ha affermato la Cannavò, che ha poi inquadrato un simpatico diverbio avvenuto con il fidanzato.

Rosalinda e Zenga, il diverbio durante il rientro a Milano: “Hai rosicato!”

Rosalinda Cannavò, tramite le Instagram stories, ha documentato per i followers il rientro a Milano: l’attrice, che ha trascorso le festività ad Osimo, dalla famiglia del fidanzato, sembra felice e in totale sintonia con Andrea, nonostante alcuni diverbi. Il figlio dell’ex portiere, tramite il proprio account, ha infatti filmato l’attrice sostenendo che lei si sia offesa per non essere stata riconosciuta da alcuni fan, che invece avrebbero individuato Zenga.

“Hai finito di farmi le storie a tradimento? Non è vero che io mi sono offesa“, ha esclamato la Cannavò, ricevendo la pronta risposta di Andrea: “Hai rosicato perché non ti hanno riconosciuta“. I due, tra sorrisi e prese in giro, hanno poi continuato a punzecchiarsi durante tutto il viaggio.

La coppia, al di là delle malelingue, si dimostra serena e felice. D’altronde, lo stesso soggiorno ad Osimo lo dimostra: Rosalinda e Andrea sono sempre più partecipi l’uno della vita dell’altra.