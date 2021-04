Ha vinto Sanremo 2019, com’è e cosa fa adesso – FOTO

Il Festival di Sanremo 2019 è andato in onda come sempre dal Teatro Ariston e ha visto il bis alla conduzione di Claudio Baglioni

Dopo il successo di pubblico e di critica incassato nell’edizione precedente anche il Festival di Sanremo del 2019 ha visto sul palco dell’Ariston in veste di presentatore Claudio Baglioni. Per questa nuova avventura il cantautore, che ha mantenuto anche la direzione artistica della kermesse, ha scelto di essere affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Per quest’edizione si è deciso di far presentare i 24 cantanti in gara in un’unica sezione, tra questi 22 artisti noti al pubblico e i restanti 2 sono invece i vincitori di Sanremo Giovani del 2018. Ad aggiudicarsi il sessantanovesimo Festival di Sanremo è stato il cantante Mahmood con il brano “Soldi” mentre la medaglia di argento e di bronzo è stata conquistata rispettivamente da Ultimo con “I tuoi particolari” e Il Volo con “Musica che resta“. Il premio della critica Mia Martini invece è stato assegnato a Daniele Silvestri che ha presentato “Argentovivo” classificandosi al sesto posto.

Ha vinto il Festival di Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo 2019 è stato conquistato dal cantautore milanese Mahmood grazie all’interpretazione del brano “Soldi“. Grazie alla vittoria della famosa kermesse italiana ha avuto anche l’occasione di presentarsi all’importante appuntamento dell’Eurovision Song Contest tenutosi a Tel Aviv raggiungendo il secondo posto. Forse non tutti ricordano che l’esordio di Mahmood è avvenuto nel mondo dei talent. L’artista ha infatti partecipato alla sesta edizione di X-Factor condotta da Simona Ventura dove, dopo un iniziale ripescaggio, è stato eliminato alla terza puntata. Il suo percorso artistico continua però soprattutto nella veste di autore per i nomi più amati e conosciuti della musica italiana. È stata però indubbiamente la vittoria raggiunta al Festival di Sanremo a proiettarlo definitivamente anche nella carriera di cantante senza dimenticare mai il suo primo amore.

In qualità di autore è infatti tornato a Sanremo nel 2020 con il brano “Andromeda” cantato da Elodie e nell’ultima edizione con ben due brani. Mahmood ha infatti firmato con lo pseudonimo di “Trattoli” il brano “Glicine” cantato da Noemi e “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez.

Classifica degli Artisti in gara al Festival di Sanremo 2019 (con autori)

1º Mahmood Soldi Mahmood, Dardust e C. Charles

2º Ultimo I tuoi particolari N. Moriconi

3º Il Volo Musica che resta G. Nannini, E. Munda, P. Romitelli, P. Mammaro e A. Carozza

4º Loredana Bertè Cosa ti aspetti da me G. Curreri, G. Pulli e P. Romitelli

5º Simone Cristicchi Abbi cura di me S. Cristicchi, N. Brunialti e G. Ortenzi

6º Daniele Silvestri Argentovivo D. Silvestri, T. Iurcich, F. Rondanini e M. Agnelli

7º Irama La ragazza con il cuore di latta Irama, G. Colonnelli, A. Debernardi e G. Nenna

8º Arisa Mi sento bene M. Buzzanca, L. Vizzini, R. Pippa e A. Flora

9º Achille Lauro Rolls Royce A. Lauro, D. Petrella, D. Dezi, D. Mungai e Boss Doms

10º Enrico Nigiotti Nonno Hollywood E. Nigiotti

11º Boomdabash Per un milione F. Abbate, R. Pagliarulo, A. Rapetti, A. Cisternino, A. Merli e F. Clemente

12º Ghemon Rose viola Ghemon e Zef

13º Ex-Otago Solo una canzone M. Carucci, S. Bertuccini, F. Bacci, O. Martellacci e R. Bouchabla

14º Motta Dov’è l’Italia F. Motta

15º Francesco Renga Aspetto che torni Bungaro, F. Renga, C. Chiodo, Rakele e G. Runco

16º Paola Turci L’ultimo ostacolo P. Turci, L. Chiaravalli, S. Marletta ed E. Roberts

17º The Zen Circus L’amore è una dittatura A. Appino, G. P. Cuccuru e M. Schiavelli

18º Federica Carta e Shade Senza farlo apposta Shade, J. Ettorre, Jaro

19º Nek Mi farò trovare pronto Nek, P. Antonacci e L. Chiaravalli

20º Negrita I ragazzi stanno bene P. Bruni, C. Petricich, E. Salvi, F. Barbacci, L. Cilembrini e G. Gagliano

21º Patty Pravo con Briga Un po’ come la vita M. Rettani, D. Calvetti, Zibba, Briga e L. Leonori

22º Anna Tatangelo Le nostre anime di notte L. Vizzini

23º Einar Parole nuove A. Maiello, E. Palmosi e N. Marotta

24º Nino D’Angelo e Livio Cori Un’altra luce L. Cori, N. D’Angelo, F. Fogliano, M. Dagani, G. Fracchiolla

Il video ufficiale di “Soldi” di Mahmood