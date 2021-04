Shaila Gatta, sguardo ammiccante e labbra carnose fanno sognare – Foto

Shaila Gatta ha pubblicato un nuovo post dove si mostra, come sempre, bella ed elegante. L’ex ballerina di Amici non perde mai occasione per condividere momenti e scatti con i suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta ha pubblicato un nuovo scatto dove sfoggia il suo sguardo sensuale e ammiccante, da far perdere la testa.

Chioma raccolta, labbra sporgenti e atteggiamento di chi sa di essere bella.

“Splendida shaly😘♥️♥️♥️, Bella💗❤️, Meravigliosa ❤️, Splendida stella ❤️❤️❤️, Sei troppo bella 😍😍😍❤️❤️❤️, Super elegante”, questi alcuni dei commenti degli utenti sotto il post dell’ex ballerina di Amici.

LEGGI ANCHE –>Shaila Gatta, si scatena a letto: il VIDEO è subito virale

La carriera di Shaila Gatta e la storia d’amore con Leonardo Blanchard

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)



Nata il 6 agosto del 1996 ad Aversa, Shaila Gatta è cresciuta a Napoli. La danza è sempre stata un aspetto fondamentale della sua vita. Ha cominciato a studiare danza moderna sin da giovanissima, per poi perfezionarsi a 16 anni a Roma, dove si trasferisce. Si iscrive ad una scuola di danza moderna e contemporanea e, intanto, lavora per potersi pagare gli studi.

Il successo arriva quando riesce ad entrare nella scuola di Amici, dove viene subito notata per la sua eleganza e per il suo talento. Shaila è arrivata addirittura alla finale del talent, senza però aggiudicarsi la vittoria.

Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, la Gatta è stata scelta per entrare nel corpo di ballo delle trasmissioni tv Tale e quale show e Ciao Darwin.

Nel 2017, poi, è diventata la velina mora di Striscia la notizia, il programma di Antonio Ricci. Nel 2019 ha condotto Paperissima Sprint insieme a Mikaela Neaze Silva, la velina bionda, e Vittorio Brumotti.

In passato è stata fidanzata con Jonathan Dante Gerlo, anche lui ex di Amici. Dall’autunno del 2019, invece, fa coppia fissa con l’ex calciatore Leonardo Blanchard.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Il Coronavirus ha messo a dura prova anche loro. La distanza, infatti, si è fatta un po’ sentire. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più qualche mese fa, però, la Gatta ha precisato che sono rimasti ugualmente uniti: “Anche se siamo ancora giovani, se penso al mio futuro, lo vedo con lui, sogno di costruire una famiglia. Non subito però. Prima voglio pensare alla mia carriera”.