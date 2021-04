Sospesa l’Isola dei Famosi, lo annuncia a sorpresa Ilary Blasi

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha spiazzato il pubblico con un annuncio: di cosa si tratta

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo del gioco. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera il cast si è nuovamente allargato, dando il benvenuto a due nuove naufraghe: la modella Beatrice Marchetti e la campionessa di sci Isolde Kostner. Mentre la fame inizia a rappresentare un serio problema, tanto da far scaturire diverse discussioni, arriva un’altra notizia che ha sorpreso i naufraghi e il pubblico del reality. Ad annunciarla è stata proprio Ilary Blasi che ha comunicato un cambiamento nel palinsesto di Canale 5.

L’Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 8 aprile

La conduttrice ha informato il pubblico che per questa settimana l’Isola sospende il suo appuntamento del giovedì sera. La causa di questa interruzione è legata all’edizione spagnola del reality che prenderà il via proprio giovedì 8 aprile. “Lasceremo spazio ai nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes e va in onda su Telecinco“, ha annunciato Ilary Blasi.

Per ragioni logistiche dovute alle difficoltà legate ai collegamenti e agli spostamenti aerei Mediaset ha pensato di non mandare in onda, come di consueto, il secondo appuntamento settimanale del reality di Canale 5. La sospensione non durerà a lungo, la conduttrice ha infatti rincuorato il pubblico confermando la normale messa in onda dell’Isola della prossima settimana. Ilary Blasi, accompagnata dai fidati opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, tornerà a occupare il lunedì e il giovedì sera del palinsesto.

L’edizione spagnola del reality avrà un tocco tutto italiano grazie alla partecipazione di Valeria Marini e di Gianmarco Onestini che faranno a tutti gli effetti parte del cast di naufraghi.

Nel frattempo il televoto che vede sfidarsi Drusilla Gucci e Andrea Cerioli, i due nominati della scorsa puntata, continuerà per tutta la settimana. Lunedì 12 aprile si scoprirà chi tra loro sarà ufficialmente eliminato dal pubblico.