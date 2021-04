Stefania Orlando e la denuncia sui social: “Io dico basta”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato pure lei del catcalling sul suo profilo di Twitter

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia ha avuto modo di parlare di tante cose della sua vita privata e in qualche modo è riuscita a tornare sotto ai riflettori dopo anni in cui aveva deciso di stare un po’ meno sullo schermo. In questa esperienza ha avuto modo di farsi amare da tantissime persone che hanno cominciato a seguirla e non l’hanno più lasciata, e che continuano dunque a seguirla anche ora che il GF è giunto a capolinea da più di un mese.

Stefania Orlando denuncia il catcalling sul suo profilo di Instagram

Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi. Il #catcalling NON È UN COMPLIMENTO MA UNA MOLESTIA. Spesso è praticato dal branco perché l’uomo da solo non è così “coraggioso”! Io dico BASTA! — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 6, 2021

Stefania ha deciso di aiutare Aurora Ramazzotti che la settimana scorsa ha denunciato il catcalling con diverse storie su Instagram e qualcuno le ha remato contro. Vittoria Puccini proprio qualche giorno fa ha deciso di sposare questa causa e così ha fatto anche Stefania sul suo profilo di Twitter: “Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi. Il catcalling non è un complimento ma una molestia. Spesso è praticato dal branco perché l’uomo da solo non è così coraggioso. Io dico basta“.

Del catcalling si sta parlando davvero tanto in questi giorni perché le donne dovrebbero essere libere di girare per strada senza temere che qualcuno fischi e senza il terrore che questi uomini le inseguano e possano poi farle del male.