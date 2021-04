Un escursionista di 26 anni è morto in ospedale dove era stato portato in seguito ad una caduta avvenuta venerdì sulle montagne di Zermatt, in Svizzera.

Tragedia sulle montagne di Zermatt, in Svizzera. Un ragazzo polacco di 26 anni, venerdì scorso, durante un’escursione con un amico, è precipitato sulla neve sulla neve e le rocce da un’altezza di circa 300 metri. L’uomo che era con la vittima ha immeditatamente contattato i soccorsi che sono sopraggiunti sul posto. Il giovane è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere due giorni dopo per via delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Non ce l’ha fatta, il ragazzo polacco di 26 anni ricoverato in ospedale dopo un incidente sulle montagne di Zermatt, nota località sciistica nel Vallese, in Svizzera. Il giovane, secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere del Ticino, venerdì 2 aprile, tornava dal rifugio Hörnli, a 3.120 metri di altitudine, insieme ad un compagno di escursione, quando improvvisamente è caduto sulla neve e le rocce. Un volo da un’altezza di circa 300 metri che non gli ha lasciato scampo.

L’amico ha immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate le squadre di soccorso. Dopo le prime cure, il ragazzo è stato elitrasportato presso l’Inselspital di Berna da Air Zermatt. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita in ogni modo, ma purtroppo i tentativi si sono rivelati vani. Il ragazzo, domenica 4 aprile, è deceduto per via delle gravissime ferite riportate nella caduta.

L’ufficio del pubblico ministero, scrive la redazione de Il Corriere Ticino, ha aperto un’indagine sull’accaduto. La polizia cantonese e le autorità dovranno chiarire le dinamiche e le cause che hanno fatto precipitare il 26enne.