Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a Striscia La Notizia? La risposta

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a Striscia La Notizia? Durante la rassegna stampa del Punto Zeta, il programma dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, è stata avanzata questa proposta

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono trovati bene fin da subito nella casa, tra balletti, scherzi e risate si avvicinarono tantissimo e finirono per instaurare il bellissimo rapporto che oggi hanno e che hanno intenzione di preservare e tutelare in ogni modo. Ora che sono entrambi fuori dalla casa stanno coltivando la loro amicizia lontani dai riflettori, ma le proposte di lavorare insieme non sono mai mancate in questi lunghi quattro mesi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini come conduttori di Striscia la Notizia? La risposta durante la rassegna stampa

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi (screenshot video)Domani andrà in onda la prima puntata di “Punto Zeta“, il programma condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Extra. Oggi, durante la Rassegna Stampa, gli è stato rivelato che sarebbero molti i fans a volerlo vedere dietro al bancone di Striscia la Notizia a sostituire Ficarra e Picone che hanno lasciato la conduzione. “Magari. Io accetterei subito” ha risposto Tommaso senza pensarci due volte. Lui e Francesco, oltre a volersi davvero molto bene e ad avere un rapporto speciale, sono un duo che televisivamente funzionerebbero tantissimo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Intanto oggi è il compleanno di Francesco Oppini, e Tommaso lo ha festeggiato ieri durante la pubblicità dell’Isola a mezzanotte. Ha pubblicato un video dallo studio del programma mentre faceva il conto alla rovescia per la mezzanotte, per poi fargli fare gli auguri da tutto il pubblico.