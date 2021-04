Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Riva presso Chieri, in provincia di Torino. Feriti i due amici.

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio dii ieri a Riva presso Chieri, in provincia di Torino. Un’auto con a bordo tre giovani, per cause ancora da accertare, è finita fuori dalla carreggiata sulla strada Borgata della Fontana e si è schiantata contro un albero. Per il ragazzo di 21 anni alla guida non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri due occupanti sono stati trasportati in ospedale, dove si trovano ricoverati, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Leggi anche —> Pasqua di sangue, tragico incidente sulla provinciale: furgone finisce in una scarpata

Torino, auto con tre giovani a bordo si schianta contro un albero: muore ragazzo di 21 anni

Leggi anche —> Drammatico incidente ad un incrocio: muore bambino di 13 anni

Un ragazzo ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 aprile, lungo la strada Borgata della Fontana a Riva presso Chieri, piccolo comune in provincia di Torino. La vittima è Simone Martini, 21enne residente a Riva. Stando a quanto riportano i quotidiani locali e la redazione de La Stampa, il ragazzo, dopo aver preso parte ad una grigliata con alcuni amici stava rientrando a casa in auto con altri due. Il 21enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat Punto che, dopo aver sbandato, ha terminato la propria corsa contro un albero. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al conducente.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto i tre giovani dalle lamiere e li ha affidati allo staff medico del 118. Purtroppo per Simone non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. I due passeggeri sono stati trasportati in eliambulanza presso il Cto (Centro Traumatologico Ortopedico) di Torino, dove ora si trovano ricoverati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per verificare le cause e le dinamiche dell’incidente mortale. Dai primi riscontri, scrive La Stampa, il giovane potrebbe aver perso il controllo della vettura per l’elevata velocità, circostanza ancora non confermata.