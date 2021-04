Ad Avanti un altro questa sera una nuova vincita. La concorrente Alessia stupisce tutti. Bottino straordinario per lei

Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 condotto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis non smette di regalare sorprese. Ogni sera succede qualcosa di imprevedibile, tra i concorrenti che si avvicendano davanti il pidigozzaro e quelli che arrivano al gioco finale.

Un mix di risate, improvvisazioni, ilarità ma anche belle soddisfazioni che nascono in modo spontaneo grazie alla verve dei due conduttori, ai protagonisti del Minimondo e ai concorrenti, molti davvero bravi, che si prestano sempre a scherzi e gag.

I protagonisti del Minimondo, come anche quelli del Salottino capeggiati da Miss Claudia, sono tanti e sempre diversi, impersonati soprattutto da belle ragazze che indossano abiti succinti e mostrano forme abbondanti. Proprio per questo più volte a Paolo Bonolis sono arrivate parecchie critiche ma lui le ha sempre buttate dietro le spalle.

“Il politically correct è una grande ipocrisia. L’offesa non è mai nelle parole, ma nelle intenzioni” ha replicato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni parlando degli episodi speciali che partiranno da domenica sera su Canale 5. Bonolis ha spiegato che non c’è niente di male se una bella ragazza mostra le proprie forme, ma questo vale anche per gli uomini: “l’idraulico del Salottino fa vedere i muscoli” ha precisato.

Ma oltre le critiche e le polemiche, Avanti un altro riesce a regalare anche belle soddosfazioni. Un’edizione particolarmente fortunata questa del 2021 che ha già visto diversi vincitori al gioco finale e anche giovani. Questa sera è successo di nuovo.

Avanti un altro, Alessia svaraglia tutti: vincita da record

La fortunata di questa sera ad Avanti un altro è stata la concorrente Alessia che è riuscita a sbaraglia tutti. Che lei fosse preparata lo si era capito già da subito. E’ riuscita a spodestare il concorrente Manuel dalla sedia di campione. Ha chiesto a Bonolis di poter “usufruire” della sua fortuna con la “toccata magica” del suo fondoschiena. Il conduttore non si è tirato indietro ed Alessia ha ringraziato dicendo di aver “esaudito un suo sogno”. E come al solito il colpo è andato a segno.

Per Alessia “La Pariglia”, rispondere ad una domanda secca sfidando Manuel appunto, potendo arrivare alla cifra ipotetica di 175 mila euro. Alessia è stata velocissima nel dare la risposta “Madre Teresa di Calcutta”, la religiosa ad aver ricevuto il Nobel per la pace nel 1979. Risposta esatta: così è andata dritta a sedersi sulla sedia del campione arrivando al gioco finale con la possibilità di portare a casa 175 mila euro.

Non ce la fatta a vincerli tutti Alessia ma per lei la vincita è stata comunque straordinaria. Si porta a casa ben 53 mila euro. Ha sbagliato alcune volte, quattro per la precisione ma fin da subito si è capito che avrebbe potuto vincere. La quarta volta Alessia è arrivata vicinissima all’obiettivo: mancavano solo due riposte prima della fine ma ha sbagliando fermandosi al montepremi che è sceso a 98 mila euro.

“Nooooooo – ha urlato Bonolis incitandola – Brava, bravissima, te ne mancano due” poi le consiglia di stare attenta.

Ha ricominciato da capo e tutto d’un fiato senza più sbagliare è andata deritto a segno. Tutte e 21 le risposte sbagliate, come da regolamento, le hanno permesso di portare a casa una vittoria straordinaria. “Siiiii” esulta il conduttore. La giovane mette le mani giunte, in preghiera davanti il viso e ringrazia Bonolis: “Mi ha portato fortuna tu Paolo, grazie”. Tutto il pubblico applaude la campionessa e il conduttore urla: “Tombola, brava Alessia!”.