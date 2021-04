Un Posto al Sole anticipazioni 6 aprile: il colpo di testa di Alberto. Clara ha deciso di andare via di casa con il piccolo Federico e il suo ex compagno non l’ha presa bene

Visualizza questo post su Instagram U n p o st c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Patrizio è sempre molto interessato alle vicende riguardanti Clara: la ragazza, infatti, ha deciso di lasciare Alberto una volta e per tutte e di andare via di casa con il piccolo Federico. Lo chef un po’ crede di essere anche lui la causa della loro rottura.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Alberto è tornato a casa e non ha più trovato la sua compagna e suo figlio: tutto si aspettava tranne che Clara lo avrebbe lasciato così all’improvviso, andando via e portandosi via anche il piccolo Federico impedendogli così di vederlo. Non riesce ad accettare la fine della loro storia e si è precipitato al centro d’ascolto per incontrarla in presenza di Niko e Giulia. Non gli sta affatto bene questa situazione e sarà protagonista di un inaspettato colpo di testa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Roberto Ferri è sempre più sotto pressione, diviso tra i problemi di salute di suo figlio Filippo e la ricerca del colpevole che sta sabotando i Cantieri.