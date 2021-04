Uomini e donne anticipazioni: dopo la delusione un nuovo confronto

E’ in arrivo una nuova puntata di Uomini e donne, cosa è successo dopo la pausa pasquale? Ecco le anticipazioni di oggi Martedì 6 aprile

Gli appassionati di Uomini e donne, storico programma in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su canale 5, non vedranno l’ora di scoprire cosa succederà nell’episodio di oggi Martedì 6 aprile. Dopo la delusione della dama bianca, non mancherà un confronto in studio. Ma entriamo nel vivo delle anticipazioni così da arrivare preparati alla puntata.

LEGGI ANCHE>>>Amici, Lorella Cuccarini si difende: “Non potete capire quanto è difficile”

Uomini e donne: quali sono le anticipazioni?

LEGGI ANCHE>>>Isola, lotta aperta tra Isoardi e Zorzi: Stefania Orlando difende l’amico sui social

Almeno nella prima parte la protagonista sarà senz’altro Gemma Galgani che dopo la delusione dell’ultima puntata, dove non è stata scelta da alcuni concorrenti, oggi potrà confrontarsi a cuore aperto con Nicola Vivarelli e poi con il cavaliere Riccardo. Entrambi le hanno spiegato di vederla solo come un’amica. Gemma non l’ha presa molto bene poiché sperava di rivivere nuove emozioni. Intanto dall’altra parte c’è Armando Incarnato che ha cominciato una frequentazione con Angela, la dama che usciva con Luca Cenerelli. Secondo le fonti, ci sarebbero stati dei baci per la nuova coppia e la puntata di oggi sarà l’occasione giusta per spiegare cosa sia realmente successo. E allora gli appassionati non devono fare altro che prendersi una pausa dal lavoro e godersi lo spettacolo. Per chi non potesse seguire la messa in onda, sarà disponibile la versione in streaming su Mediaset Play.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Inoltre è disponibile il sito WittyTv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti e condotti da Maria De Filippi. Quindi non ci sono scuse, i fan possono seguire ovunque e in qualsiasi momento il programma che da anni appassiona una gran fetta del pubblico italiano.