Uomini e Donne, lutto atroce: muore dama nel sonno

Morta Erica Vittoria Hauser: l’ex dama del Trono Over di “Uomini e Donne” aveva appena 44 anni. La sua partecipazione al programma risale al 2013

Altro lutto per il programma “Uomini e Donne“. Pochi giorni fa era morto a soli 46 anni l’ex cavaliere Fabio Donato Saccu, adesso invece la comunicazione della scomparsa di Erica Vittoria Hauser, la ex modella ex volto del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. Le notizie riportate finora spiegano che la donna si è spenta stanotte nel sonno mentre si trovava nella sua casa a Roma.

L’ultima volta che Erica aveva messo piede negli studi del popolare programma pomeridiano era il 2013, lo lasciò poco dopo assieme al suo a Ivano Rotoli, il cavaliere con cui sembrava esserci forte intesa e complicità ma la cui relazione venne stroncata sul nascere pochi mesi dopo per incomprensioni reciproche.

LEGGI ANCHE -> Isola, televoto flash. Ilary Blasi si arrabbia: “Mi dite una cosa e poi un’altra”

È morta Erica Vittoria Hauser, i dettagli

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis: nuova coppia della tv? L’ indiscrezione

La bella 44enne romana si è spenta nel sonno della sua casa, restano da accertarsi però le reali cause che ne hanno provocato la morte così improvvisa. Dalle prime informazioni trapelate, pare che Erica si la donna sia deceduta nella notte tra il 4 e il 5 aprile. La famiglia fa sapere che i funerali saranno celebrati mercoledì 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino, nella Capitale.

L’ultimo post su Facebook di Erica Vittoria risale al 1° aprile, quando si è immortalata con un video sorridente, dove il vento le scompigliava i capelli e rideva da sotto gli occhiali scuro che le nascondevano gli occhi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Originaria del Principato del Liechtenstein, Erica si è trasferita molto giovane a Roma per lavoro, non era solo modella ma anche imprenditrice e volto di brand d’abbigliamento e di design. Era assente da diverso tempo dallo showbiz anche se era sempre molto presente per i suoi follower che la seguivano dal tempo della partecipazione a “Uomini e Donne”.