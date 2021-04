Vera Gemma e Jeda, cosa ne pensano i suoceri della naufraga? I dettagli

Vera Gemma, si esprime la sorella Giuliana sulla chiacchierata storia con Jeda e sulla posizione contraria dei suoi genitori

Vera Gemma è uno dei personaggi più forti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Figlia del celebre attore Giuliano Gemma, che nella sua carriera ha interpretato più di 100 film e vinto diversi premi, ha deciso di partecipare al reality per dimostrare di non essere solo una figlia d’arte.

Anche la naufraga ha seguito le orme del padre, cimentandosi nella recitazione, ma la sua carriera vanta le più differenti e stimolanti esperienze, rendendo Vera un vero e proprio spirito libero. Ha lavorato come spogliarellista a Los Angeles, ha rivestito i panni di domatrice di leoni e ha scritto anche due libri, “Le bambine cattive diventano cieche” e “Latin Lover”.

Personalità intrigante e controversa, è senza dubbio tra i concorrenti più chiacchierati del reality, ma non solo per il particolare percorso di vita. Una causa importante risiede nella sua relazione con il 22enne Jeda e nella loro differenza d’età.

Vera Gemma, la sorella sulla posizione contraria dei genitori di Jeda

Durante l’esperienza di Vera Gemma all’Isola dei Famosi, abbiamo avuto modo di conoscere il fidanzato Jeda, che collegato dallo studio, non ha mai mancato di infonderle coraggio. Si sono così consumate le voci sulla loro relazione, e in molti hanno ipotizzato che i genitori del 22enne non sarebbero d’accordo con il loro rapporto. Sulla presunta posizione contraria dei suoceri di Vera Gemma, si è espressa la sorella nel corso della puntata di Domenica Live.

Barbara D’Urso, dopo aver espresso il suo sostegno alla coppia, ha trasmesso la clip dell’intervista di Jeda. Ha parlato della sua fidanzata, dichiarando la totale stima nei confronti della donna, e ha confessato di averla conquistata con impegno, totalmente affascinato da lei.

In seguito interviene la sorella di Vera Gemma, Giuliana, che afferma subito: “Jeda mi piace molto“, ma ci tiene soprattutto a precisare un dettaglio sulle continue voci che riguardano la posizione dei suoi genitori.

Ha infatti ammesso di aver parlato con il cognato, che ha totalmente negato la loro opposizione. Bensì ha affermato il loro sostegno nei confronti di Vera Gemma, in particolare della madre, in questa sua avventura sull’Isola.