Zoe Cristofoli manda in tilt il web, da Ibiza con furore è uno schianto in bikini – FOTO

In micro bikini e forme in bella vista, Zoe Cristofoli ha un fisico pazzesco. Gli ultimi scatti direttamente dal mare di Ibiza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Irriverente e seducente oltre modo, tatuaggi a perdita d’occhio ed un fisico scultoreo che in poche possono permettersi. La sexy fashion blogger veronese Zoe Cristofoli classe 1996 tiene molto al suo fisico tonico che allena quasi quotidianamente come vediamo spesso nelle sue Instagram stories.

854mila sono i follower che la seguono con assiduità e commentano sempre con messaggi focosi le sue foto roventi presenti nel feed. Anche l’ultimo ha fatto esplodere molti cuori dei maschietti all’ascolto, direttamente dal mare di Ibiza Zoe si è prodigata per uno servizio fotografico al limite del sensuale.

Zoe Cristofoli blocca Instagram, troppo bella per i primi scatti al mare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Fidanzata di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, Zoe ha pubblicato poche ore fa sul suo account ufficiale uno scatto in cui si mostra in bikini aranciato per la nuova collezione di Effek. La vediamo in piedi mentre guarda il sole alla sua destra ed indossa in micro bikini con fascia sul seno che fatica a contenerlo e uno slip sgambatissimo.

Scrive a margine della foto un messaggio che va oltre la banalità dell’oggettivazione materiale delle cose: “Le cose più preziose della vita non sono quelle che si comprano con il denaro ❤️ Semplicemente non sono cose…sono persone, momenti, posti, ricordi, emozioni…✨” #backstage @effek 💙 Vi piace la nuova collezione? Non vedo l’ora di condividere tutti i costumi con voi!”

Nelle stories la modella però ci tiene a precisare che si trova ad Ibiza ma che l’Isola è accessibile solo di giorno, nel primo pomeriggio i locali e le strutture sono chiuse, la possibilità di andare al mare è consentita ma non si può fare molto altro a discapito di quanto si crede. Oltre 76mila like in pochissime ore per lei.