Aida Yespica in vasca, con lei solo la schiuma. Spettacolo puro – FOTO

Aida Yespica torna su Instagram con un bagno in vasca davvero bollente. Tante bolle e tanta schiuma, una visione paradisiaca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

L’Isola dei Famosi in Italia domani si ferma. Il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi non andrà in onda. il motivo? Dare spazio ai cugini spagnoli che esordiscono con la nuova edizione di Supervivientes. “Per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito di non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì” ha spiegato la padrona di casa.

E molte sono le star di casa nostra che si sono cimentate nell’esperienza spagnola. Tra queste la bellissima Aida Yespica. Per lei una fantastica doppietta in quanto nel 2012 si è cimentata anche con il reality nella versione nostrana quando ancora veniva trasmesso dalla Rai.

Lo seguirà ancora la bella venezuelana che da quegli anni in poi si è allontanata gradualmente dalla tv? Una vera perdita per i tantissimi fan che sono sempre stati attratti da lei. Aida si è dedicata al suo piccolo Aron nato nel 2008 dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari.

Oggi Aida la possiamo seguire sui social. Non è assidua con le pubblicazioni ma quando fa capolino su Instagram c’è da dire che il risultato diventa una bomba di sensualità.

Aida Yespica, il bagno è bollente: i fan sognano

E anche questa volta, nonostante le intenzioni sono di mostrare tutto il suo amore per la sua nipotina, la figlia di sua sorella, alla fine non manca il lato hot della venezuelana. Bagno in vasca per due per rilassarsi e divertirsi con la piccola.

Aida Yespica accende l’idromassaggio e partono le bolle. Subito è un rincorrersi di schiuma. La piccola accanto a lei si diverte, lei filma tutto e ci regala un momento di felicità e spensieratezza quotidiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

La piccola è felicissima e lei ride a crepapelle insieme a lei. Sua nipote le spalma la schiuma sul corpo, lei ne aggiunge un po’ sul volto ed è subito un attimo ad alto tasso erotico. Si intravede un costume rosso e nero tra la schiuma e le bolle e uno spettacolo che fa sognare tutti i fan. Una visione da 110 e lode.