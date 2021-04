Alessia Marcuzzi, quanto guadagna sui social la Iena più amata del pubblico? La cifra che non ti aspetti.

Bella, intelligente e molto autoironica…sono solo alcune delle carte vincenti di Alessia Marcuzzi, la conduttrice romana amatissima dal pubblico. Sin dai suoi primi progetti lavorativi – il cui esordio risale nel lontano 1994 quando approda su Rai Due (dopo svariate collaborazioni su emittenti tv locali) a fianco di Gigi Sabani in Il grande gioco dell’oca – si distingue per la sua personalità.

Ripercorrere la carriera di Alessia ad oggi è pertanto difficile e richiede tanto tempo. Attualmente impegnata ne Le Iene su Italia Uno, la conduttrice accoglie col sorriso milioni di spettatori e con outfit che di volta in volta la valorizzano. Anche se, ammettiamolo, basta niente alla Marcuzzi per apparire e spiccare.

Negli ultimi tempi però la conduttrice riscuote successo sui social: il suo profilo Instagram infatti vanta oltre i 5 milioni di followers. Dati importanti che favoriscono anche il percorso di imprenditrice che ha intrapreso e che si è rivelato subito proficuo.

Alessia Marcuzzi, quanto guadagna per ogni post: cifre da sogno

La conduttrice infatti – come si legge sul profilo social – dispone di due marchi: M&A By Alessia Marcuzzi e LUCE. Il primo brand è di borse e accessori disegnati dalla stessa. Specifica altresì che sono prodotti 100% Artigianali e rigorosamente Made in Italy. Luce invece si occupa di cosmesi, “Linea skincare 100% Clean Beauty 🌿 ” per essere più precisi.

Sono numerosi i post che la stessa pubblica periodicamente soprattutto durante le nuove campagne promozioni o lancio dei nuovi prodotti. E proprio su questi è emerso che i profitti si aggirerebbero intorno ai 10.000 euro a post.

Conduttrice, imprenditrice, influencer…quale sarà il prossimo colpo della Marcuzzi? Non resta che attendere.