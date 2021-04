Alessia Marcuzzi: il tifo scatenato per il comico di LOL. É proprio LUI – FOTO

Alessia Marcuzzi. State guardando LOL, il game show targato Amazon Prime Video? A quanto pare la conduttrice si. Ha il suo concorrente preferito. Di chi si tratta?

State guardando LOL – Chi ride è fuori? Il game show targato Amazon Prime Video, non ancora concluso, è già diventato un piccolo cult. Un cast stellare che vede il meglio dei comici e intrattenitori italiani specializzati in diversi settori (cabarettisti, stand up comedian, attori di cinema e teatro, youtuber, cantanti…) sfidarsi in una gara di serietà. Ebbene si, lo scopo del gioco è quello di non ridere, di non accennare nemmeno al minimo sorriso: pena l’eliminazione.

Difficile trattenersi quando gli avversari hanno fatto della risata il loro mestiere. La consolazione per il pubblico è quella di non doversi trattenere e dare sfogo all’ilarità. Una spettatrice certa del programma è Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene non fa assolutamente nulla per nascondere il suo concorrente preferito.

Anzi, lo ha esplicitamente palesato in più di un post sul suo profilo Instagram, facendone addirittura un’ imitazione. Scopriamo di chi si tratta.

Alessia Marcuzzi: il suo concorrente preferito di LOL

Il comico Lillo (del duo Lillo e Greg), durante una puntata di LOL – Chi ride è fuori, si è cimentato in una gag esilarante in cui veste i panni di un improbabile super eroe, chiamato Posaman. Il suo potere? Quando viene invocato assume delle mosse buffe ed esilaranti: impossibile trattenere le risate.

Lo pensa anche Alessia Marcuzzi che lo ha eletto il suo personaggio preferito del programma. Pasquale Petrolo (nome anagrafico di Lillo) è ancora in gara. Riuscirà a non farsi beccare dagli occhi vigili e attenti dei conduttori Fedez e Mara Maionchi?

Nel frattempo la Marcuzzi non ha resistito e ne ha fatto una sorta di imitazione su Instagram. Per uno shooting fotografico per Le Iene si “trasforma” nella controparte femminile dell’improbabile super eroe. Ecco a voi Posawoman.

Bellissima in un mini dress, stile camicia, impreziosito da un corpetto che risalta le sue forme sinuose. Le gambe sono chilometriche e indossa il suo accessorio più bello: il sorriso. Almeno lei non deve trattenerlo.