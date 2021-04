Amadeus, il colpo a Mediaset: un risultato pazzesco

Gli ascolti per Mediaset continuano a scendere e la Rai prende il sopravvento nei vari settori, cosa sta succedendo? Scopriamo i dettagli

Continua la scalata del successo delle rete nazionale Rai, gli ascolti si moltiplicano giorno dopo giorno e per Mediaset è un colpo dietro l’altro. Il motivo del degrado è ancora da capire ma l’azienda sta analizzando ogni dettaglio affinché questo periodo buio finisca al più presto. Intanto però anche ieri sera i programmi sulla Rai hanno avuto la meglio, soprattutto il pre serale con I soliti Ignoti che ha ottenuto un risultato straordinario. Amadeus è riuscito a superare Gerry Scotti e Michelle Hunziker alla guida di Striscia la notizia. Ecco quali sono i dati auditel del 6 aprile.

Rai e Mediaset: quali sono i dati?

I dati auditel sono chiari: la Rai continua a conquistare il primo posto degli ascolti serali e Mediaset cade sempre più in basso. Partendo dal preserale, notiamo da una parte I soliti Ignoti, con Amadeus che ieri aveva in studio l’ospite della serata Simona Ventura, con il 19,7% di share e 5.493.000 spettatori; dall’altra Striscia la notizina, visto la mini puntata prima della partita di Champions, che ha conquistato 4.295.000 spettatori con uno share del 16%. Anche per quanto riguarda la prima serata, la nuova fiction Leonardo su Rai1 ha ottenuto 5.307.000 spettatori pari al 21.7% mentre Canale 5 con il match di Champions League Real Madrid vs Liverpool ha tenuto incollati davanti al video 3.341.000 spettatori pari al 12.4% di share. Questa sera invece andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Svegliati amore mio con Ettore Bassi e Sabrina Ferilli e su Rai 1 il film con Paolo Ruffini dal titolo Modalità aereo.

E’ forse arrivato il momento per Mediaset di svecchiare qualche programma o di trovare soluzioni alternative a quei programmi che fino ad oggi sono stati la chiave del successo?