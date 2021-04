Amici 20, Martina furiosa con la Celentano: la trappola della maestra. Alessandra ha deciso di lanciare un guanto di sfida per dimostrare che Martina non è brava neanche nel suo stile

In vista della quarta puntata del Serale la maestra Celentano lancia un guanto di sfida tra Serena e Martina sul latino! Cosa ne pensate? #Amici20 pic.twitter.com/tsjUkb2CGA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 7, 2021

Durante il daytime di Amici 20 abbiamo visto Alessandra Celentano lanciare un guanto di sfida. Dall’inizio del programma, oramai, la maestra continua a ribadire che Martina secondo lei non merita di restare nella scuola. Dopo essere riuscita a fare fuori Rosa Di Grazia, adesso ha intenzione di dimostrare ai giudici che Martina non è così brava e non perché sia una ballerina di latino americano, ma perché secondo lei Martina non è brava neanche nel suo stile. Proprio per questo motivo ha deciso di lanciare un guanto di sfida davvero molto curioso.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini

Amici 20, Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida per Martina e Serena

Dopo aver lanciato il guanto di sfida, la maestra Alessandra Celentano chiede di incontrare Serena e Martina insieme… #Amici20 pic.twitter.com/sAMMx4khEr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 7, 2021

Alessandra, infatti, ha lanciato un guanto di sfida tra Serena, ballerina di danza classica, e Martina. Si tratta di una esibizione di latino americano. Con questa esibizione, Alessandra vuole dimostrare che Serena se la saprà cavare benissimo, a differenza di Martina che dovrà essere più brava di lei e non potrà assolutamente permettersi di sgarrare. Un’idea davvero geniale perché effettivamente la giuria dovrà tenere d’occhio di più Serena e potrà finire per premiarla se dovesse dimostrare di essere brava tanto quanto Martina. Quest’ultima, infatti, si è arrabbiata tantissimo ed è tornata in casetta dopo essersi confrontato con la maestra.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Io non devo dimostrarle niente, lei è l’ultima persona a cui io devo dimostrare qualcosa. Sei tu quella che è stata messa in difficoltà, mi dispiace, ma non io” ha detto Martina a Serena quando sono ritornate in casetta. Domani verrà registrata la puntata: cosa succederà?