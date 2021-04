Amici 2021, torna in televisione dopo eliminazione: il caso scovolgente

Amici 2021: uno dei ballerini del noto programma, dopo l’eliminazione, tornerà in televisione: cosa sta succedendo

Amici di Maria De Filippi è sicuramente uno dei programmi, nonché talent show, più amati e seguiti dai telespettatori italiani. La ventesima edizione è partita con il serale di sabato 20 marzo 2021. Quest’anno ci sono tre gruppi, coadiuvati da due professori. Nella squadra 1 ci sono come professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, nella squadra 2 Anna Pettielli e Veronica Peparini, nella squadra 3 Arisa e Lorella Cuccarini.

I giudici che compongono la giuria sono invece Stefano de Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. Nel corso della scorsa puntata, c’è stata un’eliminazione che ha sollevato un polverone: quella di Tommaso. Lorella Cuccarini ha cercato di spiegare le motivazioni attraverso i social: i telespettatori pensano che la scelta sia ricaduta sul giovane ballerino per lasciare in gara Martina e Rosa, allieve della storica conduttrice romana.

Amici 2021, ritorna in televisione dopo l’eliminazione

Tommaso Stanzani, nonostante l’eliminazione, è pronto per ritornare in televisione. Il ballerino sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo il prossimo sabato 10 aprile. Il ragazzo, con la sua bravura, il suo talento e la sua educazione, ha conquistato il cuore dei telespettatori.

In questa prima fase del talent, non esistono ballottaggi: quindi l’amatissimo ballerino non potrà rientrare dopo la scelta dei giudici di eliminarlo. Il ventenne, prima di entrare in questo mondo difficile, era un campione di pattinaggio. Il bolognese ha deciso di intraprendere questa strada circa tre anni fa.

Il ventenne è pronto quindi per tornare in televisione. I suoi fan possono sorridere: mai la Toffanin aveva ospitato un eliminato nella sua trasmissione.