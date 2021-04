Amici 20, Aka7even contro Arisa: “Non siamo al circo!” VIDEO

L’allievo della scuola di Canale 5 sbotta contro la professoressa della squadra avversaria perché si sente messo in difficoltà da lei.

Nonostante Arisa e Lorella Cuccarini hanno sempre ammesso di non voler mettere in difficoltà nessun allievo della scuola, neanche quelli della squadra avversaria, Aka7even non la pensa nello stesso modo.

Il giovane cantante sta vivendo un periodo di crisi personale all’interno della scuola e questo colpo che ha appena ricevuto lo ha buttato giù ulteriormente.

Il motivo? Il guanto di sfida che ha lanciato Arisa proprio nei confronti di Aka.

La professoressa della scuola per mettere in risalto le potenzialità del suo allievo Raffaelle ha voluto lanciare la sfida ad Aka7even con una prova che vedrà i due cantanti esibirsi sulle note di Never Really Over di Katy Perry, sia cantando che ballando.

La dura reazione di Aka

Aka non ci sta perché secondo lui questo non vuol dire esaltare le potenzialità del suo avversario ma metterlo in cattiva luce, dato che il ballo non è nelle sue corde.

Così, in un momento già critico, questo guanto di sfida ha accentuato le sue difficoltà ed è sbottato con uno sfogo del tutto inaspettato: “Non vogliamo umiliare e denigrare gli altri? min..a! Guanti di sfida per fare l’esibizione al circo! Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi? Io questo non capisco. Al circo mi devo esibire! Mo mettiamo tutti i cantanti a ballare, grazie ad Arisa!”.

L’insegnante, Anna Pettinelli, si è collegata con il suo allievo dicendogli di mettere da parte le polemiche e attendere di vedere l’esibizione per decidere il da farsi. Intanto Tancredi gli ha fatto notare che se vuole può tranquillamente rifiutare il guanto.