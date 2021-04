Andrea Cerioli esplode dopo la nomination, lite accesa nel fuori onda

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi si fa notare per una reazione improvvisa nei confronti di un suo collega: ecco cosa è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Andrea Cerioli, uno dei belli de L’Isola dei Famosi, è molto seguito dai social ma per molti è stato fino ad ora un concorrente che non è emerso molto nel gioco. Il naufrago è rimasto un po’ in trasparenza senza troppe escandescenze e colpi di scena.

Lui che ha alle spalle l’esperienza a Uomini e Donne e poi quella del Grande Fratello, sa bene come funzionano i meccanismi televisivi, ma fino ad ora in Honduras non si è esposto molto. Tutto è cambiato qualche giorno fa, il bel tronista è esploso dopo le nomination ed è stato protagonista di un fuori onda molto accesso.

È stata proprio Mediaset a pubblicare la reazione del naufrago scoppiata nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ma non trasmessa. Il bell’Andrea va in escandescenza e se la prende con un suo collega. Davanti i video il web si scatena con molti commenti su di lui.

Andrea Cerioli all’Isola contro Roberto Ciufoli

La collana da leader a Roberto Ciufoli! #Isola 🏝️ pic.twitter.com/yWc6mflsSp — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 5, 2021

Andrea Cerioli si scaglia contro Roberto Ciufoli. La sua colpa? Averlo nominato. L’ex gieffino non ha ben gradito la scelta del comico e senza pensarci due volte lo ha affrontato.

“Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata – ha tuonato nei confronti di Ciufoli – Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico. L’hai fatto per far uscire Drusilla? Ah, allora è anche architettata”.

Perde le staffe il bel emiliano che accusa il compagno di avvenuta di averlo nominato solo perché lui è un personaggio molto forte. Avrebbe preferito sentirsi dire che non piace invece che scegliere questo modo che, a suo dire, è palesemente strategico. “Non faccio nulla di più o di meno di quello che fanno tutti gli altri. Roberto questa è la verità” ha ancora ribadito Cerioli.

FINALMENTE si è svegliato Andrea Cerioli #Isola pic.twitter.com/5txJPi11zx — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) April 6, 2021

Roberto Ciufoli non si è scaldato più di tanto di fronte alla reazione irruenta di Cerioli. Con molta calma ha spiegato che verso il tronista non ha nulla di personale. La sua scelta è stata dettata solo dal fatto che ha notato che il naufrago non è stato molto brillante nelle sue performance. “Poi se vuole pensarla così, la pensasse. Non mi fa certo cambiare di idea” ha aggiunto.