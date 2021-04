Anna Tatangelo sta incantando sui social network con le sue fotografie meravigliose: il suo fisico fa girare la testa a tutti.

Anna Tatangelo, dopo la rottura con Gigi D’Alessio, ha iniziato a curare con dedizione il suo profilo Instagram. La nativa di Sora pubblica da circa un anno contenuti scottanti e bollenti, in cui mette in mostra il suo fisico da urlo e le sue curve da sogno. La 34enne è davvero in splendida forma e il suo corpo marmoreo conquista sempre numerosi likes e commenti.

Anche ieri sera, ad esempio, Anna condivise una fotografia in cui era distesa comodamente sul letto e indossava una canotta sublime che mise in risalto il suo décolleté pauroso. La cantante, inoltre, regala spesso scatti incredibili in cui indossa costumini esagerati che coprono davvero ben poco.

Anna Tatangelo illegale in costume: che curve!

Gli scatti in costume di Anna Tatangelo sono davvero una gioia per gli occhi. La 34enne è dotata di un fisico mostruoso e il suo lato A ha pochi eguali. Tralasciando il décolleté che fa letteralmente sognare tutti, la cantante vanta anche un addome meraviglioso frutto di allenamenti rigorosi.

Questa sera, i seguaci potranno ammirare la classe 1987 in televisione, e precisamente a Tv8. La vincitrice della sezione giovani dell’edizione del 2002 del Festival di Sanremo partecipa infatti a ‘Name That Tune – Indovina La Canzone. Nel programma di Enrico Papi gareggiano in questa puntata uomini contro donne, e insieme alla Tatangelo ci sono Orietta Berti, Sabrina Salerno ed Antonella Elia.

Il fisico di Anna è praticamente perfetto: non solo lato A, infatti, ma anche un fondoschiena che provoca sicuramente giramenti di testa.