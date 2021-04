Annalisa e l’annuncio che molti stavano aspettando: “Ho deciso di farlo”

Annalisa ha preso una decisione e fa l’annuncio direttamente su Instagram pubblicando una foto con i dettagli, cosa è successo?

Dopo il successo di Sanremo 2021, Annalisa continua la sua vita professionale alla grande. Il pubblico è rimasto estasiato dalla sua canzone e nonostante l’artista non sia salita sul podio, il suo brano è in cima alle classifiche e i fan impazziscono per lei. Seguita da quasi due milioni di follower, la cantante ha deciso di fare un annuncio molto importante e il popolo di Instagram è impazzito dopo aver saputo la notizia. Cosa è successo?

Annalisa: qual è l’annuncio fatto ai fan?

Annalisa immortala un momento di dolcezza e coccole con il suo cagnolino e lo posta su Instagram annunciando: “Uso queste foto di gioia per dirvi che ho deciso di raccontarvi meglio i nuovi brani di #Nuda10 e proprio per questo farò delle dirette qui sul mio profilo con delle sorprese”. Un bel regalo per i fan che la seguono ovunque e in ogni situazione e non vedono l’ora di ascoltarla in diretta questa sera alle 20,30. La cantante sa come conquistare l’attenzione del web, essendo giovane e avendo esperienza con i social, infatti escogita sempre nuove iniziative per rimanere in contatto con il pubblico. “Che bello quando parli e racconti tutto direttamente a noi” commenta un utente felice della notizia appena ricevuta.

“Le notizie che ci piacciono” aggiunge qualcun altro; “Siamo tutti pronti” continua un fan. Insomma ancora una volta Annalisa ha centrato il punto, come sempre d’altronde, e non vede l’ora di raccontare al suo pubblico fedele alcuni dettagli del suo album. Nell’attesa molti si chiedono se in diretta ci sarà anche il cane a fare compagnia all’artista, ormai è la sua mascotte.