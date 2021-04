Aurora Ramazzotti torna a sorridere, il post liberatorio – FOTO

Dopo la questione del catcalling, Aurora Ramazzotti ha subito varie critiche e commenti ma oggi è rinata e lo mostra in un post

Sono stati giorni difficili per Aurora Ramazzotti dopo lo sfogo su Instagram riguardo al catcalling. La ragazza qualche giorno fa ha deciso di affrontare un argomento molto delicato che ha vissuto sulla sua pelle. Mentre era nel parco a fare jogging ha ricevuto dei fischi e commenti sessisti ed ha deciso di denunciare il fatto via social. Dopo l’evento però non sono mancati ulteriori messaggi e critiche nei confronti dell’influencer.

LEGGI ANCHE>>>Amici 20, Aka7even perde le staffe: “Amici come il circo, io umiliato”

Aurora Ramazzotti: torna a sorridere, il suo post

LEGGI ANCHE>>>Amici 20, Martina furiosa con la Celentano: la trappola della maestra

Aurora Ramazzotti anche con ironia e umorismo ha sempre cercato di affrontare sui suoi social argomenti di un certo spessore, qualche tempo fa la questione dell’acne ed in questi giorni il catcalling. In entrambi i casi non sono mai mancate critiche, ma c’è chi invece l’ha sempre sostenuta, assecondandola. Oggi la giovane donna torna a sorridere e lo fa pubblicando un post su Instagram in cui si evince tutta la sua felicità e il suo splendore. Non basteranno commenti o frasi fuori luogo per toglierle il sorriso. Eppure, nonostante l’argomento sia stato chiuso, c’è chi ancora insiste lasciando qualche messaggio futile: “Ma tutto questo è catcalling?” o ancora “Attenta che poi te fischiano”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora non sembra badare a chi ancora si diverte a criticarla per quello che ha fatto, la ragazza ha avuto il coraggio di affrontare un argomento che altrimenti sarebbe rimasto un tabù della nostra società. L’influencer è stata un esempio per tutte quelle donne che si sentono a disagio a camminare per strada tra fischi e commenti sessisti.