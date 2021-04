Avanti un altro, in studio la battuta indecente: “Pensavo fosse…”

Avanti un altro, dopo la bella vincita di ieri sera di Alessia, questa sera cosa è succeso in studio? Come sempre tante risate assicurate e una battuta quasi da censura

Cosa succederà questa sera ad Avanti un altro questa sera? Ieri nel preserale di Canale 5 un altro appuntamento da record per il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una puntata fortunata che ha premiato una brava e preparata concorrente.

Il quiz più bizzarro della televisione ha regalato una nuova vincita. La concorrente Alessia è riuscita a portare a casa ben 53mila euro. Una vincita che è arrivata dopo aver sbagliato solo quattro volte al gioco finale. All’ultimo giro, in modo deciso, la giovane ha incasellato tutte le 21 risposte sbagliate. Il bottino iniziale partiva da 175 mila euro, è diminuito decisamente ma la cifra vinta è stata comunque molto consistente.

Si era capito da subito che Alessia fosse preparata. Era riuscita a spodestare l’altro concorrente seduto nella postazione del campione con “La Pariglia” rispondendo a bruciapelo alla domanda di Bonolis.

Questa è un’edizione decisamente fortunata di Avanti un altro. Il quiz infatti ha regalato già diverse somme a dei concorrenti, tra l’altro, molto giovani. Solo qualche sera fa un’altra vincita da record, con una cifra molto più alta di quella di Alessia. Daniele ha vinto, infatti, ben 173mila euro. E questa sera? Bonolis ed i suoi ne hanno combinata una dietro l’altra. Le battute sono indecenti.

LEGGI ANCHE –> Denise Pipitone, Piera Maggio scrive a una giornalista in diretta

Avanti un altro, Nuzzolino ci ricasca ancora: esclamazione da censura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conduttrici della Televisione (@_conduttricitv.com_)

LEGGI ANCHE –> Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso attacca in diretta la tv russa

Non ci si smentisce mai ad Avanti un altro con le ilarità in studio. Come spesso accade, Francesco Nuzzolino si è reso protagonista di una battuta un po’ troppo spinta. Davanti alla concorrente Valentina, di 29 anni di Roma, non si è contenuto. Prima di fare la sua domanda ha detto l’indicibile.

Questa sera Nuzzolino non fa parte del Salottino e si presenta in versione “bonus” con una tutina rossa a stelline. Bonolis lo definisce “pezzo di manzo svedese“, lui manda baci a tutti e quando il conduttore chiede agli autori:“Ma che se magnato lo svedese? o è lui che ha mangiato lo svedese?”. I due acconsentono: “I tempi sono quelli che sono”.

Il riferimento è all’altro personaggio del Minimondo, “Lo svedese” appunto, impersonato da un bel ragazzo alto e con lunghi capelli biondi. “Io sono il bonus” precisa Nuzzolino mostrando con orgoglio il suo look. “Pare na confezione de wustel” commenta invece Bonolis. E mentre proprio lui sta spiegando alla concorrente Valentina che grazie a Nuzzolino ha la possibilità di raddoppiare tutto si ferma.

Il personaggio del Minimondo inizia a ridere a crepapelle, Bonolis e Laurenti cercano di capire di cosa si tratta, ma il personaggio continua a ridere e anche loro alla fine cedono. “Si appoggi piano – gli consiglia il marito di Sonia Bruganelli – perché ogni suo arto pesa come un battaglione di..”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🅼🅰🆃🅸🅻🅳🅴 ♥ (@paolobonolis_forever_)

Bonolis non fa in tempo a finire la frase che Nuzzolino sgancia la sua battuta indecente.“Pensavo fosse più duro” esclama senza freni. Poi si rende conto di quello che ha detto e si porta la mano vicino la bocca ridendo ancora a più non posso. Bonolis non sa cosa dire, guarda la telecamera con sguardo di rassegnazione, poi tuona: “Mo cominciamo co sta cosa”. Poi cerca di mettere da parte l’imbarazzo e andare avanti con il gioco.