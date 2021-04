Barbara D’Urso: aria di crisi? Scricchiola il suo futuro a Mediaset

Barbara D’Urso. Indiscrezioni sempre più pressanti parlano di un ridimensionamento della presenza della popolare conduttrice sulle reti Mediaset. Cosa è emerso

Il pubblico non premia Barbara D’Urso in termini di ascolto, almeno non lo fa come un tempo. Per questo motivo sembra che sia in corso un’analisi in merito a provvedimenti da prendere sul futuro della popolare conduttrice napoletana all’interno di Mediaset.

La terza edizione di Live – Non è la D’Urso si è conclusa lo scorso 28 marzo con ben due mesi di anticipo rispetto alla data stabilita inizialmente. Il programma è stato sostituito dalla versione pomeridiana Domenica Live, in onda su Canale 5 dal 4 aprile 2021, che vede alla conduzione sempre la D’Urso.

Cosa potrebbe accadere nella prossima stagione televisiva? Potremmo aspettarci grandi cambiamenti.

Barbara D’Urso: quale sarà il suo futuro a Mediaset

A Cologno Monzese sembra che Barbara D’Urso non abbia preso troppo bene il ridimensionamento del programma Live – Non è la D’Urso, tanto che il sito Dagospia aveva addirittura addotto un probabile cambio di bandiera della conduttrice e un passaggio alla Rai. A ingigantire la fiamma del gossip ci sarebbero voci riguardo probabili rapporti non proprio idilliaci con le colleghe. Maria De Filippi avrebbe imposto addirittura un veto, impedendo alla D’Urso di affrontare situazioni mediatiche legate ai suoi programmi. Altri rumors parlavano di scarsa simpatia sia con Silvia Toffanin che con Federica Panicucci. Sarà vero?

Da Il Fatto Quotidiano arriva invece la notizia che la conduttrice napoletana rimarrà a Mediaset ma con un grande ridimensionamento del suo ruolo. Manterrà le redini di Pomeriggio 5 ma, per quanto riguarda il contenitore domenicale, potrebbe essere sostituita. Da chi?

Sono trapelati i nomi di Elisa Isoardi e di Tommaso Zorzi. I due sono protagonisti attualmente de L’Isola dei famosi, seppur in ruoli diversi, rispettivamente di concorrente la prima, e opinionista il secondo. Live – Non è la D’Urso verrebbe addirittura cancellato, lasciando a tutti gli effetti un solo programma in mano a Barbara D’Urso.