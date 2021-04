Dagospia ha lanciato una bomba sul mondo Mediaset, la Barbarella nazionale sarebbe pronta a lasciare l’emittente televisiva. Sarà vero?

La bomba lanciata nella giornata di ieri da Dagospia ha indispettito tantissimi fan di Barbara D’Urso. Secondo quanto trapelato, la conduttrice campana, sarebbe prossima a salutare per sempre la Mediaset dopo che il “suo” programma Live – Non è la D’Urso è stato chiuso due mesi prima rispetto all’edizione dello scorso anno.

Il motivo della chiusura anticipata è da individuare nel calo di ascolti non in linea con le aspettative della rete, il sito di Roberto D’Agostino ha preannunciato un possibile divorzio tra Barbarella e Mediaset, la conduttrice approderebbe sulle reti Rai.

Barbara D’Urso saluterà “col cuore” i suoi fan? Potrebbe essere

Un altro possibile scenario sta facendo il giro del web. Il Fatto Quotidiano ha ipotizzato che Barbara D’Urso non lascerà la Mediaset, azienda che ha sempre creduto nel suo potenziale e l’ha supportata in ogni modo, ma il suo ruolo sarà riconsiderato.

La Mediaset ha la possibilità di ridimensionare la figura della conduttrice presente in tv sette giorni su sette.

La Barbarella nazionale rimarrà conduttrice del programma Pomeriggio 5 ma la domenica ha un punto interrogativo. Si stanno vagliando possibili soluzioni per non lasciare sguarnito il palinsesto Mediaset in un giorno di relax per molti italiani.

Le decisioni sono ancora tutte da scoprire.

Sta di fatto che quest’attesa è snervante per i fan di Barbara D’Urso che la supportano come possono sul suo profilo Instagram. Tutto i web le è molto vicino in queste ore così delicate.