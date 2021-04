Bianca Guaccero: sorriso e eleganza, una garanzia – FOTO

Il pubblico italiano segue con passione Bianca Guaccero e il suo programma Detto fatto, ogni giorno è una sorpresa e lei è meravigliosa

Bianca Guaccero continua alla grande la sua conduzione di Detto Fatto, il programma in onda tutti i pomeriggi su Rai 2. Insieme a Jonathan Kashanian regala al pubblico grandi emozioni e allegria. Uno complice dell’altro, trasmettono empatia e naturalezza tanto che i telespettatori non vedono l’ora che arrivi la puntata per trascorrere del tempo con loro. La presentatrice poi è solita condividere con i suoi fan scatti prima e dopo la trasmissione, così da rimanere ancora un po’ insieme.

Bianca Guaccero: in giallo nell’ultima puntata, splendore

Seguita da più di settecento mila follower, la conduttrice non perde occasione di scattare e pubblicare foto prima o dopo la trasmissione. Ieri ha postato un’immagine poco prima di andare in onda e il suo outfit ha conquistato il web. La primavera è entrata nelle nostre case e piano piano ci scalda con i colori e il caldo, così la Guaccero ha deciso di lasciarsi andare e mettere in mostra le sue gambe, indossando un vestitino giallo scintillante. Una giacca che copre fino ai fianchi e un tacco a spillo color pastello. Il sorriso e l’eleganza con lei non mancano mai e per il pubblico sono ormai una garanzia. “Bianca sei una donna meravigliosa” scrive un utente, ” Sei bellissima, oggi meraviglioso il tuo vestito” aggiunge qualcun altro. E poi ancora messaggi e like a non finire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

I telespettatori sono già in attesa di scoprire quale sarà l’outfit del giorno e cosa riserverà la nuova puntata di Detto fatto, in onda oggi pomeriggio su Rai2. Rimanete sincronizzati.