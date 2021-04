Britney Spears, la rivelazione di una persona vicina alla cantante ha preoccupato i fans: le sue condizioni sarebbero peggiorate.

Britney Spears è una delle popstar più famose del mondo: la classe 1981 ha debuttato ad appena diciassette anni e i suoi primi due album hanno collezionato record incredibili. La nativa di McComb ha avuto diversi problemi nel corso della sua vita, venendo spesso ricoverata in istituti di riabilitazione. Come se non bastasse, con la salute mentale sempre più instabile, Britney perse anche l’affidamento dei figli e ha avuto molti problemi – anche di natura legale- con suo padre.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, inoltre, le condizioni della cantautrice starebbero peggiorando. Una fonte molto vicina alla cantante ha fatto alcune rivelazioni pesanti, preoccupando di fatto gli innumerevoli fans in giro per il mondo. I sostenitori della star mondiale la appoggiano sempre e lo scorso anno lanciarono un movimento chiamato “Free Britney”.

Britney Spears, fan preoccupati: le condizioni peggiorano

Secondo quanto svelato da Tmz, una fonte vicino alla cantante avrebbe rivelato alcuni dettagli. I farmaci che la popstar userebbe per tenere sotto controllo la sua malattia mentale, non starebbero sortendo più gli effetti sperati. La fonte è rimasta anonima e ha spiegato che i medici non riescono più a trovare un modo per gestirla.

La cantante, qualche tempo fa, svelò di aver pianto per oltre due settimane dopo aver visto il documentario basato sulla sua vita. Framing Britney Spears, diretto da Samantha Stark, è uscito lo scorso 5 febbraio.

Britney, inoltre, ha anche inviato una nota a TMZ spiegando di essere lei stessa a scrivere i suoi post sui social network e non qualcun altro.