Carlotta Dell’Isola, il lato dolce in una FOTO: ” Ci hai fatto un regalo”

Carlotta Dell’Isola esce il suo lato dolce e torna a parlare di lui, la persona che le ha cambiato la vita e le ha fatto un regalo bellissimo, chi è?

L’abbiamo conosciuta impulsiva a Temptation Island l’estate scorsa e successivamente introversa e razionale al Grande Fratello Vip. Carlotta Dell’isola è arrivata in televisione come un fiume in piena ed oggi è pronta a conquistare il mondo dello spettacolo. C’è ancora tanta strada da fare ma per il momento sembra ci stia riuscendo, soprattutto perché comincia ad avere un seguito importante sui social e i fan crescono giorno dopo giorno.

Carlotta Dell’isola: il messaggio sui social, per chi è?

Oggi è un giorno speciale, è il compleanno di Alfonso Signorini e Carlotta non ha perso occasione di mandare un messaggio di auguri al suo conduttore. Nonostante dopo la finale del Grande Fratello Vip tra i due ci siano state delle incomprensioni, l’ex concorrente è molto legata al presentatore e lo ringrazia attraverso una foto: “Un brindisi a colui che ha regalato a tutti noi un’occasione unica – scrive la ragazza di Anzio – Buon compleanno Alfo”. Qualche giorno fa l’ex concorrente aveva rilasciato in un’intervista: “Non ci sono problemi. C’è stato uno scambio di opinioni. Secondo me pensava che io in alcune situazioni avrei potuto reagire in modo diverso”. Facendo riferimento all’astio tra lei e Alfonso.

Ormai però indietro non si torna e la Dell’isola preferisce lasciarsi il passato alle spalle e con esso anche gli errori, oggi la ragazza guarda al futuro e punta al suo sogno: condurre un programma televisivo. E allora non le resta che prendere alcuni insegnamenti da parte del giornalista Signorini che sa fare molto bene il suo lavoro. Il Grande Fratello Vip è stato per Carlotta una vera e propria occasione e la ragazza non vuole proprio arrendersi, insiste e punta al successo e all’inizio della sua carriera televisiva.