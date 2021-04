Denise Pipitone, esame del DNA sulla ragazza russa: il risultato

E’ finalmente arrivato l’esito del test del Dna che tutti attendevano e che rivela se davvero la bambina scomparsa 17 anni fa, sia stata ritrovata.

Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Dopo 17 anni di ricerche Piera Maggio ha visto di nuovo sfumare la possibilità di riabbracciare sua figlia, scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo.

Nonostante in tutti questi anni le diverse segnalazioni che ha ricevuto si sono rivelate sbagliate, non ha mai perso le speranze riguardo il ritrovamento della piccola Denise, e si è sempre continuata a battere per ritrovarla, credendo ogni giorno che fosse viva e che prima o poi l’avrebbe potuta riportare a casa.

Oggi purtroppo l’esito del DNA ha confermato che Olesya Rostova, la 21enne russa che in un appello in tv ha cercato sua madre, non è Denise Pipitone.

Olesya Rostova è Denise Pipitone

🔴 #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madre della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo l’1 settembre 2004. La puntata con la rivelazione andrà in onda sulla tv russa oggi alle 18.45 ora italiana. — RTL 102.5 (@rtl1025) April 7, 2021

Gli italiani sono rimasti legati alla vicenda della piccola bambina scomparsa nel nulla chiedendosi per anni dove potesse essere finita, chi l’avesse rapita, se fosse ancora viva: oggi tutte queste domande non hanno ancora ricevuto una risposta.

Olesya è stata rapita all’età di 4 anni da un gruppo rom che l’ha inserita nella loro comunità. Si è ritrovata costretta, sin da subito, a chiedere l’elemosina per partecipare alla vita comune.

Ha vissuto in un campo rom russo fino all’età di 5 anni, quando la polizia ha scoperto che la madre non era una nomade, come le aveva fatto credere. Così è stata prelevata e portata in un orfanotrofio dove le hanno dato il nome di Olesya.

“Mammina mia non ti ho mai dimenticata. Vorrei conoscerti e trovarti“, queste erano state le sue parole nell’appello che ha fatto a пусть говорят (“Lasciali parlare”), una trasmissione russa in onda sul Primo canale.

E’ stato in seguito alla segnalazione di una donna di Mosca, residente da diversi anni in Italia e che ricordava il caso di Denise Pipitone, che si è riacceso un barlume di speranza date le coincidenze e la somiglianza di Olesya con Piera Maggio.

Quello di Denise resta ancora uno dei tanti casi irrisolti che non fa mettere l’anima in pace alla famiglia e agli inquirenti che continuano a indagare e a seguire le tracce della ormai ventenne di Mazara del Vallo.