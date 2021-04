Denise Pipitone, nuovo colpo di scena: l’avvocato smentisce tutto. Circa un’ora fa sono uscite “notizie ufficiali” che sono poi state smentite dal legale della famiglia Pipitone

🔴 #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madre della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo l’1 settembre 2004. La puntata con la rivelazione andrà in onda sulla tv russa oggi alle 18.45 ora italiana. — RTL 102.5 (@rtl1025) April 7, 2021

Denise Pipitone è scomparsa dalla Sicilia diciassette lunghissimi anni fa e da allora le sue tracce si sono perse per sempre. Sono stati dei lunghissimi anni angoscianti, strazianti, i suoi genitori hanno vissuto con il fiato sospeso per tutto questo tempo e con la speranza eterna di riuscire a ritrovarla. Oramai la speranza si stava spegnendo sempre di più, quando all’improvviso è arrivata una strana segnalazione dalla Russia che ha scosso Pietro e Piera, che dopo così tanti anni sono tornati a respirare all’idea di riabbracciare la loro bambina scomparsa così tanti anni fa da casa loro.

Denise Pipitone, le ultime novità dalla Russia: parla l’avvocato

🔴 L'avvocato dei genitori di #DenisePipitone, Giacomo Frazzitta, smentisce di aver rilasciato dichiarazioni a Fanpage e di "avere anticipato l'esito degli esami sulla ragazza che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa". — RTL 102.5 (@rtl1025) April 7, 2021

Oggi andrà in onda la registrazione del programma russo dove è stata appresa la verità, e nelle ultime ore sono uscite tantissime indiscrezioni, e tutte le voci che sono arrivate hanno demoralizzato sempre di più tutti che cominciano ad essere convinti che non sia Olesya la nostra Denise. Un’ora fa si è parlato di una dichiarazione che l’avvocato Frazzitta avrebbe lasciato a FanPage dove ha rivelato che Olesya non è Denise, ma l’avvocato ha smentito tutto e quindi la partita è ancora aperta. Sono ore particolari e non ci resta fare altro che aspettare e sperare che l’avvocato torni a parlare e ci porti delle belle notizie.

Questa notte, l’ipotetica sorella di Olesya, ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto spegnere le speranze di tutti. “Guardate la gioia nei miei occhi” ha scritto, per poi cancellare la didascalia. Cosa sta succedendo in Russia?