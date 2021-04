Denise Pipitone, purtroppo dalla Russia non arrivano buone notizie

Oggi pomeriggio, mercoledì 7 aprile, la trasmissione russa “Lasciali Parlare” comunicherà alle ore 19, le ultime notizie sul caso Denise Pipitone, ma ormai il mistero pare risolto. Olesya Rostova, la ragazza che cerca i genitori e che tutti speravamo fosse la bambina scomparsa il 1° settembre a Mazara del Vallo nel 2004, in realtà non è la figlia di Piera Maggio. Pare infatti che ieri negli studi dello show russo abbia incontrato la sua vera sorella biologica, Anastasia Nikulina Zhuchkova. Le due si sarebbero già aggiunte su Instagram (il profilo è @Play.yourself) e scambiate diversi like.

Il caso Pipitone nello show-reality in Russia

La ricerca dei genitori di Olesya Rostova era diventata una sorta di reality nello show russo ‘Lasciali Parlare‘. Il programma, già finito al centro delle polemiche internazionali per l’interesse quasi morboso mostrato esclusivamente per l’audience nell’ambito di una vicenda umana che ha coinvolto più persone, nelle ultime ore ha continuato a suscitare scandalo. Dopo aver annunciato che il gruppo sanguigno della ragazza sarebbe stato rivelato con una busta – un po’ come l’eliminazione del Grande Fratello – il conduttore Dimitry Borisov (Дми́трий Бори́сов) ha rincarato la dose: “La nostra Olesya Rostova è la ragazza scomparsa in Sicilia Denise Pipitone? Come si chiamava alla nascita la bambina che da tanti anni cerca papà e mamma? Angela? Lidia? Denise? .. Da diversi giorni, ormai, nelle tv italiane vengono trasmessi frammenti di “Let Them Talk”. E madri con storie simili vengono da noi da diverse città della Russia e dell’Ucraina. Chi è la madre della nostra Olesya?”. Un vero e proprio circo mediatico che ha indotto Piera Maggio a minacciare azioni legali contro il programma. Gli ultimi aggiornamenti del programma-reality hanno portato ad escludere che Olesya fosse Lidia. Restano quindi Angela e la ‘nostra’ Denise. Oggi, come appare ormai chiaro, sarà escluso anche il nome della bambina scomparsa a Mazara del Vallo e Olesya scoprirà che la sorella è Anastasia. Peraltro in queste ore sempre sui social sono in molti a far notare che la ragazza che appare nel profilo @Play.yourself è sempre stata castana di capelli, e soltanto nelle ultime foto appare bionda per rendere la somiglianza con Olesya ancora più evidente. La giovane donna, originaria dell’Oblast’ di Mosca, è sposata e ha un bimbo. Ancora, sotto lo scatto con il conduttore russo aveva scritto una frase che lasciava interpretare la sua felicità nel ritrovamento della sorella: in un primo momento c’era scritto “quanta gioia nei miei occhi”. Dopo circa un’ora dalla pubblicazione, il testo è stato cancellato. Al suo posto uno smile con un cactus. E sono tantissimi i commenti degli utenti italiani che lasciano intendere di non averla presa benissimo…