La cantante, conduttrice e opinionista Elettra Lamborghini indossa uno striminzito bikini nero: il web se ne è innamorato!

Il 12 novembre 2018, Elettra Lamborghini pubblicò una foto scattata a Miami, in Florida.

Nello scatto è semi – inginocchiata, con le mani sulle cosce divaricate: una posa da brivido!

Con i capelli sciolti ed un look molto naturale, la Lamborghini guarda l’obbiettivo della fotocamera con la testa inclinata: sembra proprio che ti stia osservando…

In costumino è composto da due pezzi: la parte superiore è a triangolo, mentre quella inferiore è formata da un filo ai lati e da un tessuto striminzito per coprire proprio lì.

Il post ha ottenuto più di 650.000 mi piace: è stato un successo!

Elettra Lamborghini rompe il silenzio: ecco perché fino ad ora non ha risposto…

Circa nove ore fa, la cantante, showgirl, conduttrice televisiva, influencer e opinionista Elettra Lamborghini ha pubblicato sulle sue Instagram stories un paio di video, in cui annuncia ai fan che la seguono sui social che oggi ha deciso di rispondere ad alcuni messaggi di 2 o 3 settimane fa.

La Lamborghini spiega che ha usato l’intera mattinata per rispondere ai messaggi su Whatsapp, poiché anche durante il periodo in cui è stata positiva al Covid non ha risposto a nessuno.

Aggiunge che chi la conosce bene sa che ciò le impiega sempre tanto tempo e che, questa mattina, ci ha messo esattamente due ore per concludere.

Termina il discorso dicendo che il motivo per cui non si velocizza a rispondere è perché odia stare al telefono, in quanto le causa spesso mal di testa.