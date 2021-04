La strepitosa showgirl, modella e attrice italiana naturalizzata statunitense condivide sulle storie un paio di video mentre si allena.

Circa cinque ore fa, Elisabetta Canalis, conosciuta su Instagram come @littlecrumb_, ha condiviso con i suoi 2,8 milioni di followers due IG stories in cui svolge i suoi workout sia a corpo libero, che con l’ausilio di pesi.

L’influencer indossa un completino rosa antico, composto da un crop – top ed un paio di leggings, che mettono in risalto le sue incredibili curve.

I capelli solo legati ed il volto è completamente struccato: anche mentre si allena la Canalis è semplicemente un incanto!

I video dei suoi esercizi sono sempre super richiesti dai fan che la seguono: tutti vogliono scoprire i segreti per avere un fisico da urlo come il suo!

Tutto sul completo che indossa Elisabetta Canalis: qualsiasi abito le dona tantissimo! – FOTO

Proprio cinque ore fa, dopo aver postato i due video sui suoi esercizi, Elisabetta Canalis, mamma della piccola Skyler Eva, ha mostrato meglio, ai followers che la seguono, il completo che indossa, taggando anche la pagina Instagram ed inserendo il link: per aprilo basta scorrere lo swipe up.

Oltre al crop – top e ai leggings già precedentemente mostrati, si può decidere di aggiungere sopra una felpa dello stesso colore, come quella mostrata nella storia della showgirl, modella e attrice Elisabetta Canalis.

Qualsiasi look l’influencer indossi, che sia più elegante o più sportivo, le sta d’incanto: impossibile non innamorarsene!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La meravigliosa Elisabetta, moglie del chirurgo italo – americano Brian Perri, è dunque pronta per allenarsi in vista dell’estate: quante come lei?