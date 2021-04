Elisabetta Gregoraci aggiorna i suoi fan preoccupati: “Grazie a dio”

Com’è andata l’operazione di Diva, il cane di Elisabetta Gregoraci? La conduttrice ha aggiornato i suoi fan su Instagram, i dettagli

Elisabetta Gregoraci condivide con i fan molti momenti della sua giornata, non solo il lavoro ma anche attimi della sua vita privata. Ieri ha pubblicato su Instagram diverse storie dove spiegava ai follower che il suo cane Diva era stato sottomesso ad un’operazione alla zampa. Così nel pomeriggio ha dato tutti i dettagli per tenere aggiornato il pubblico che la segue con interesse. Tra ieri sera ed oggi sono arrivate altre informazioni, ecco di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci: come sta il cane Diva?

Diva, il cane della Gregoraci è stata operata ieri alla zampa ed ha passato la notte in clinica per sicurezza. Così Elisabetta ha potuto riabbracciare la sua piccola solo oggi. “L’operazione è andata bene, grazie per tutto l’affetto – ha affermato la conduttrice – sono molto felice perché Diva è a casa sta bene e sono molto felice di questo”. Così dopo giorni di preoccupazione e ansia, l’ex signora Briatore si è potuta rilassare a pranzo con il figlio Nathan e adesso può dedicarsi interamente al suo lavoro. A tal proposito sempre attraverso le storie di Instagram ha annunciato che da venerdì saranno online felpe, t-shirt e cappelli di Mi dissocio, il suo brand che sta avendo molto successo.

La Gregoraci è sempre molto amata e seguita dal pubblico italiano che la supporta in ogni situazione, dal lavoro alla sfera privata. Tra loro c’è molta empatia e i fan aumentano giorno dopo giorno. Attualmente sfiorano i due milioni.