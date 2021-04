Elisabetta Gregoraci, la sfilata in tuta è da capogiro. Uno spettacolo – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha postato uno scatto su Instragram in cui si è mostrata radiosa. Look sportivo subito è boom di like.

Sneakers, calzino in vista e tuta dai toni del sabbia. Così Elisabetta Gregoraci si è mostrata nel suo ultimo scatto su Instagram. Un carosello d’immagini in cui la showgirl ha i capelli raccolti. In mano una mini pochette, si mostra intenta a camminare per strada.

Subito è tripudio di like e commenti. Lo scatto super trendy si inserisce tra i tanti post di Elisabetta. Attivissima sui social, è seguita da ben 1,8 milioni di follower. Ogni giorno posta foto delle sua vita lavorativa e della sua quotidianità.

Elisabetta Gregoraci: apprensione per la sua cagnolina

Nelle ultime storie di Instagram Elisabetta si è mostrata preoccupata. La sua cagnolina Diva si è sottoposta a un intervento a una zampa. “Sono molto agitata”, il commento di Elisabetta. La showgirl aggiorna poi i fan comunicando la fine dell’operazione e che tutto è andato per il meglio.

Non mancano i ringraziamenti nei confronti dei follower mostratisi a lei molto vicini. Nell’ultimo periodo, dopo la partecipazione al GF Vip, Elisabetta è sempre al centro dell’attenzione.

Classe 1980, Elisabetta è showgirl, modella e conduttrice. Il suo nome è diventato noto a seguito della vittoria del titolo di Miss Sorriso a Miss Italia. Dopo la carriera da modella per noti brand poi il debutto televisivo. Da fiction alla conduzione di programma, Elisabetta ha saputo conquistare il pubblico con il suo carattere positivo ed esuberante. Oltre che al fascino e al talento, a catturare l’attenzione è stata anche la sua vita sentimentale. Per 9 anni è stata spostata con l’imprenditore Flavio Briatore con cui ha dato alla luce il figlio Nathan.

I due si sono allontani a causa di differenze caratteriali e dissapori. Dopo la fine del matrimonio, si è fidanzata con l’imprenditore Francesco Bettuzzi con cui però poi ha rotto.

Nella casa del GF Vip si è avvicinata Pierpaolo Pretelli senza che però si creasse un vero e proprio legame.