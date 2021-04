Emanuel Caserio, affetto stabile di Serena Bortone: “Oggi non ce la faccio”

Dopo Il Paradiso delle signore, Emanuel Caserio diventa l’affetto stabile di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ma un lutto lo distrugge

Emanuel Caserio ha da poco concluso le riprese di Il Paradiso delle signore e da qualche giorno è il nuovo ospite fisso di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. L’attore è stato rinominato l’affetto stabile del programma visto che rimarrà accanto alla conduttrice per molto tempo. La sua nuova avventura è iniziata lo scorso 5 aprile, il giorno di Pasquetta, ma quella che sarebbe dovuta essere una bella giornata e un nuovo inizio, si è trasformato in un lutto struggente per l’uomo.

Emanuel Caserio: cosa è successo all’attore?

Proprio il giorno del debutto da Serena Bortone, Emanuel Caserio ha perso una persona a lui molto cara. Stiamo parlando di suo zio, un fan sfegatato di Il Paradiso delle signore e padre di tre figli. Per la famiglia dell’attore questi sono giorni di dolore e sofferenza, ma l’affetto stabile del programma sulla Rai ha deciso comunque di essere in diretta ed iniziare la nuova avventura. “Sarà difficile farlo – ha scritto il giorno del tragico evento su Instagram – ma so che zio (che adorava Il Paradiso delle Signore) sarà fiero di me se riuscirò a strappargli un sorriso da quaggiù”.

L’altro affetto stabile della Bortone è Pietro Masotti, anche lui uno dei personaggi della fiction tanto amata dal pubblico italiano. Insieme e con la collaborazione della conduttrice daranno vita ad una trasformazione di Oggi è un altro giorno, così da lasciare i telespettatori senza parole.