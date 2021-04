Una brutta sorpresa quella verificatasi nelle ultime ore per l’attore romano Enrico Brignano: la notizia giunge inaspettata.

Il grande ritorno sul piccolo schermo dell’attore e comico romano, Enrico Brignano, con lo show in prima serata su RaiDue di “Un’ora Sola Ti Vorrei“, dalle prime indagini sembra che non abbia esaudito le aspettative sperate. Il primo appuntamento andato in onda ieri sera, 6 aprile, sul secondo canale, condividendo la sua presenza sul palco della trasmissione con la bellissima Flora Canto, moglie e compagna di vita dal loro primo fulminante incontro del 2014 sulle coste laziali, ha deluso la passata edizione soccombendo alla concorrenza.

Enrico Brigano ed il brutto colpo di “share”: potrebbe rifarsi in seguito?

Gli ultimi dati riguardanti gli ascolti del programma pare abbiano riportato un’importante perdita di spettatori. Nella serata di ieri, sul primo canale ed in contemporanea all’esilarante esibizione dell’amato showman, è stata trasmessa la terza puntata della serie tv “Leonardo”. La storia del genio perfezionista si è aggiudicata, sfortunatamente per l’attore, il podio per numero di spettatori. Balzando in tal modo ad un totale di 5.31 milioni.

L’ulteriore colpo basso verrà sancito dallo share. La storia di Da Vinci si accaparrerà per sé il 21.7%. Stracciando di gran lunga la concorrenza. La seconda conquista è stata firmata invece dallo scontro calcistico di Champions League tra il vincente Real Madrid ed il deludente Liverpool (con oltre 3 milioni di telespettatori ed uno share altrettanto significativo). Triste sorte dunque stavolta per Brignano, che però nonostante i soli 1.81 milioni di spettatori non accenna ad arrendersi.

Mantenendo intatto il suo inesauribile entusiasmo. Con molta probabilità la défaillance del modesto 6,7% di share è stata dettata dalla casualità di eventi mal programmati. Ma nulla esclude che potrebbe sorprendere in futuro. Magari grazie ad un’esaustiva rimonta la prossima settimana. Non resta che attendere.